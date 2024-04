Zegna, fatturato a 463 mln nel primo trimestre. Male il brand Thom Browne

Zegna, ricavi primo trimestre a 463 milioni di euro

Il gruppo Zegna ha concluso il primo trimestre dell'anno con risultati che confermano gli obiettivi prefissati nel medio termine. Secondo quanto riportato da Pambianconews, Zegna ha annunciato ricavi non ancora sottoposti ad audit per il Q1 pari a 463,2 milioni di euro, mostrando un incremento dell'8,1% rispetto ai 428,3 milioni di euro dello stesso periodo nel 2023 (+10,7% a tassi di cambio costanti e -5,3% su base organica). Quest'ultima diminuzione è attribuibile al rallentamento delle performance del marchio Thom Browne.

Il presidente e Ad del Gruppo Ermenegildo Zegna, Ermenegildo "Gildo" Zegna, ha commentato i risultati affermando che "registrare una crescita a doppia cifra a tassi di cambio costanti nel primo trimestre del 2024 è un segnale positivo, considerando le sfide attuali del settore. La nostra espansione in America, anch'essa a doppia cifra, e il costante successo della nostra strategia Zegna One Brand, confermano che stiamo procedendo nella giusta direzione". Zegna si è mostrato fiducioso riguardo alle decisioni intraprese per rafforzare il controllo diretto del business, specialmente per Thom Browne e Tom Ford Fashion, e ha delineato un percorso chiaro per il resto dell'anno.

Il marchio ha raggiunto ricavi di 282,9 milioni di euro nel primo trimestre, trainato dalla performance positiva in Emea, Americhe e Giappone, le quali hanno segnato una solida crescita a doppia cifra. Tuttavia, la regione Greater China ha visto una crescita negativa a una cifra nel trimestre. Thom Browne ha registrato ricavi per 79,2 milioni di euro nel primo trimestre, mostrando una diminuzione del 29,6% su base annua e del 34,4% su base organica. Il marchio ha ottenuto risultati positivi in Giappone, mentre Emea e Greater China hanno sotto-performato, soprattutto a causa della decisione di ridurre le attività all'ingrosso per sostenere lo sviluppo diretto al consumatore del marchio.

Per quanto riguarda le altre divisioni, Tom Ford Fashion ha generato ricavi per 65 milioni di euro, evidenziando una buona performance, soprattutto negli Stati Uniti. La divisione tessile ha mantenuto ricavi stabili a 33,2 milioni di euro, con una diminuzione dell'1,7% su base annua e dello 0,8% su base organica, riflettendo il rallentamento della domanda nel settore tessile dei beni di lusso.