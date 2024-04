Zegna raddoppia i profitti nel 2023 e tocca i 136 milioni

Moda, Zegna, in 2023 utile netto raddoppia a 136 milioni

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi un utile netto di 135,7 milioni di euro per l'esercizio 2023, in crescita del 107,8% rispetto a 65,3 milioni di euro nell'esercizio 2022, e un profit margin del 7,1% rispetto al 4,4% registrato nell'esercizio 2022. L'EBIT adjusted è salito a 220,2 milioni di euro con un EBIT margin adjusted dell'11,6%. L'EBIT adjusted di entrambi i segmenti Zegna e Thom Browne è migliorato significativamente rispetto all'esercizio 2022. Nell'esercizio 2023, l'EBIT adjusted del segmento Zegna ha raggiunto i 193,5 milioni di euro, con un incremento del 36,7% rispetto all'esercizio 2022, mentre l'EBIT adjusted del segmento Thom Browne è salito a 59,0 milioni di euro, con un incremento del 22,7% rispetto all'esercizio 2022.Proposto dividendo a 0,12 euro per azione ordinaria (+20% rispetto all’esercizio 2022)

Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro Gruppo. Abbiamo ottenuto risultati eccezionali, tra cui un utile pari a 136 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2022. Abbiamo inoltre rispettato i nostri impegni di sostenibilità per il 2023, inclusi quelli legati alla tracciabilità, alla diversity, all'inclusione e all'utilizzo di energie rinnovabili. Siamo a buon punto con l'integrazione di Tom Ford Fashion business, che sta arricchendo la nostra proposta unica nel luxury glamour.

"Il 2023 - ha aggiunto - è stato un anno importante anche per i marchi Thom Browne e Zegna. Thom Browne ha festeggiato il suo ventesimo anniversario, riaffermandosi come simbolo del modern luxury tailoring. Zegna ha proseguito nel suo percorso ben definito nell’assicurarsi una posizione di rilievo tra i più forti marchi dell’absolute luxury maschile. Come Gruppo, abbiamo continuato a investire nella nostra Filiera, che include alcuni dei migliori e più importanti produttori italiani di tessuti di alta gamma verticalmente integrati con il nostro know-how manifatturiero di lusso unico nel suo genere. Abbiamo recentemente annunciato l'ultima aggiunta alla nostra Filiera, un nuovo stabilimento all'avanguardia per la produzione di calzature e pelletteria a Parma, che sarà completato entro la fine del 2026"."Guardando al futuro, vedo un percorso chiaro e ben definito per il nostro Gruppo. In un mondo in continua evoluzione, dobbiamo continuare a essere sempre più reattivi, flessibili e autentici. Il Gruppo Ermenegildo Zegna è custode di brand e, sebbene i risultati a breve termine siano importanti, la nostra priorità assoluta dovrà sempre essere la loro traiettoria complessiva. Abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare; ci saranno delle sfide, ma sappiamo come affrontarle e quanto sia importante il pianificare a lungo termine", ha concluso.