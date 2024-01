Gruppo Zegna, i ricavi balzano a 1,9mld. Il Nord America traina la crescita

Zegna conquista Wall Street: fatturato a 1,9 miliardi di euro nel 2023

Ermenegildo Zegna, il colosso italiano dell'abbigliamento di lusso maschile quotato a Wall Street, ha appena sfondato il tetto dei ricavi. I numeri parlano chiaro: 1,9 miliardi di euro di entrate totali per l'anno scorso, un balzo del 27,6% rispetto all'anno precedente, con un'incredibile crescita organica del 19,3%. Non male per un mondo che ha visto alti e bassi nel corso dell'anno.

Nel dettaglio, il quarto trimestre 2023 da solo ha generato ricavi impressionanti pari a 570 milioni di euro, con una crescita annuale del 40,1% e un tasso organico del 19,6%. Un exploit economico che ha impressionato anche gli analisti più scettici. Nel 2023, il segmento Zegna ha incassato 1.322 milioni di euro, segnando una crescita annua del 12,4%, mentre il ramo Thom Browne ha fatto registrare 380 milioni di euro, con una spinta del 14,9%. D'altra parte il neonato segmento Tom Ford Fashion, consolidato solo dal 29 aprile 2023, ha subito fatto capolino nel tabellone con 236 milioni di euro, di cui 97 milioni solo nel quarto trimestre.

Gildo Zegna, Presidente e AD, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo questo trionfo economico, dichiarando che l'aumento dei ricavi è un segno inequivocabile della persistente domanda per i loro marchi. Zegna ha puntato sulla desiderabilità e sul consolidamento del suo posizionamento nel mercato del lusso, e sembra proprio che la strategia stia pagando dividendi sostanziosi.

Guardando ai mercati, gli Stati Uniti si sono rivelati una miniera d'oro, con un aumento del 42,3% dei ricavi, dimostrando che la spesa per Zegna è più che raddoppiata rispetto ai livelli pre-pandemici. Nonostante il contesto economico incerto, il successo negli Stati Uniti conferma l'efficacia della strategia Zegna One Brand. La crescita a doppia cifra è stata la costante in tutte le aree geografiche principali, ma il Nord America si è distinto con un aumento del 41,6% dei ricavi per l'intero anno e del 60,1% nel quarto trimestre, trainato anche dal contributo di Tom Ford Fashion.

L'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA) hanno visto i loro ricavi crescere del 30,9% nel quarto trimestre, mentre l'Asia-Pacifico (Apac) ha fatto segnare un notevole +22,2% nell'intero anno, con la Grande Cina che ha guidato la carica con un incremento del 20,5%. Quanto ai marchi, il main brand Zegna ha brillato con ricavi di 1,1 miliardi di euro, spinti dall'abbigliamento di lusso per il tempo libero, che ora costituisce il 50% delle entrate del marchio. Anche le calzature hanno fatto la loro marcia, rappresentando il 13% delle entrate complessive del brand.