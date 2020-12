Zurich, Farmers Exchanges: accordo per l'acquisto di Metlife per 3,9 miliardi

Greco, Zurich: "L'acquisizione aumenta significativamente il potenziale dicrescita per Farmers Exchanges e aumenterà ulteriormente la quota di utili di Zurich derivante da guadagni stabili basatisu commissioni"

Farmers Group, Inc. (FGI), controllata di Zurich Insurance Group (Zurich), ha accettato acquisire l'attività di MetLife’s property and casualty (P&C) business in the U.S. insieme a Farmers Exchanges per 3,94 miliardi di dollari.

Zurich contribuira' con 2,43 miliardi, tramite lacontrollata Farmers Group, mentre Farmers Exchanges, che nonha legami azionari con il gruppo Zurich, con 1,51 miliardi.

"L'acquisizione aumenta significativamente il potenziale dicrescita per Farmers Exchanges e aumenterà ulteriormente la quota di utili di Zurich derivante da guadagni stabili basatisu commissioni" - ha commentato il CEO di Zurich Mario Greco.

Si prevede che l'operazione contribuirà agli utili di Zurich fin dal primo anno completo dalla sua finalizzazione e dovrebbe portare al gruppo assicurativo elvetico un ritorno sull'investimento di circa il 10% dal 2023. Zurich prevede di finanziare la porzione dell'acquisizione da parte di Farmers Group in parti ugualitra risorse interne e debito ibrido.

In seguito alla transazione, "la posizione di capitale resterà forte" precisa Zurich, con un pro-forma Swiss Solvency ratio dicirca il 190%. Il completamento dell'operazione è atteso peril secondo trimestre del 2021.