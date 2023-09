Educazione alla sicurezza stradale

«Ogni giorno ci colpisce la notizia di un nuovo incidente stradale, di nuove vittime dell’imprudenza, della distrazione, della superficialità con cui si affronta la strada. In questo momento, in cui i riflettori sono puntati su questa tragica contabilità, è indispensabile educare – e non solo i più giovani - a un approccio consapevole e responsabile alle tematiche della sicurezza stradale». Queste tematiche sono da sempre al centro dell’attività di Vito Popolizio, ex pilota di F2, che oltre vent’anni fa ha creato Scuola di Guida Sicura, per trasferire agli allievi la lunga esperienza maturata nelle corse sui circuiti di mezza Europa.

Guida Sicura è una realtà consolidata, attiva dal 2002 su tutto il territorio nazionale con un team di 70 istruttori piloti professionisti e 40 mila allievi formati.

«Guidare responsabilmente è un dovere» sostiene Vito Popolizio «e il nostro obiettivo è fornire a chiunque si metta al volante - per lavoro, per comodità o per divertimento - una preparazione specifica e adeguata». In un settore in continua trasformazione, Scuola di Guida Sicura si impegna come promotore attento della sicurezza su strada, della responsabilità individuale e della sostenibilità ambientale, adeguando costantemente la propria didattica e i propri veicoli all’evoluzione tecnologica in atto.

Sono 35 i corsi per auto, moto, fuoristrada, furgoni e camion che si svolgono sull’asfalto degli autodromi più esclusivi, su terra e su ghiaccio. Tra i corsi più innovativi, la Guida Percettiva per la prevenzione degli incidenti e l’ Eco Drive, per contenere i consumi e abbattere le emissioni di CO2 sino al 20%. E sono tantissime le aziende leader di settore a livello nazionale e internazionale che si affidano a Scuola di Guida Sicura per la formazione del personale viaggiante e la gestione ottimale della flotta aziendale.

La teoria da sola, infatti, non basta: solo un’esperienza pratica consente di valutare e diventare consapevoli della complessità dell’attività di guida. «Nei nostri corsi si affrontano in condizioni di sicurezza, sempre affiancati da un istruttore pilota professionista, le diverse situazioni critiche che si possono presentare su strada» spiega Popolizio «e si impara a gestirle al meglio, con le tecniche più corrette. Alla guida, spesso le reazioni istintive sono anche le più sbagliate».

Grande attenzione viene dedicata agli appassionati di auto sportive che desiderano ottenere il meglio dalle loro vetture, gestendo la velocità sempre in sicurezza. Le “Sport Driving Experience” e i corsi completi di Guida Sportiva sono occasioni uniche per provare l’emozione della pista al volante di Ferrari, Porsche, Lamborghini e McLaren, imparando a mantenere il controllo della vettura anche ad alte velocità. Solo in pista la velocità può essere puro divertimento: per tutti, appassionati in cerca di adrenalina o aziende decise a offrire un’entusiasmante opportunità di team building al personale o un’esperienza indimenticabile ai propri clienti.

Per una guida in sicurezza, un fattore importante insieme alla preprazione tecnica è l’equilibrio psicofisico. “Ho bevuto ma a me non succederà niente” “Sono stanco, ma tanto sono un ottimo guidatore” sono pensieri troppo frequenti tra chi si mette al volante, specialmente tra i giovanissimi. Nel team Scuola di Guida Sicura la preparazione fisica e il benessere pre/post sessioni di guida sono affidati a Massimo Alparone: preparatore atletico, tecnico del CONI, docente accademico, esperto di benessere RAI, Alparone è un atleta noto e pluripremiato a livello mondiale. Per Guida Sicura, un completamento ideale dell’offerta formativa e un’attenzione in più verso gli allievi.

Una cultura della sicurezza stradale che è un impegno costante, una visione condivisa dai partner di Guida Sicura: Bosch, Sparco, Lauretana, Black Book Villas, NFB France, Reale Mutua, Syneco, Webfleet.