Emmanuele Tardino nel cast del tv-movie “Mascarìa”

Sono iniziate da qualche settimana a Cosenza, e continueranno fino a fine aprile tra la Calabria e il Lazio, le riprese di “Mascarìa”, tv-movie per la Rai prodotto da RED FILM che vede il ritorno in cabina di regia di Isabella Leoni, già dietro a grandi successi della lunga e lunghissima serialità italiana quali “Un Posto al Sole”, “Un Medico in Famiglia”, “La Squadra”, “Il Paradiso delle Signore” e “Che Dio Ci Aiuti”.

Nel cast spiccano Fabrizio Ferracane, volto tra i più riconoscibili del cinema d’autore italiano (ha lavorato, tra gli altri, con Paolo Taviani per Leonora Addio, con Francesco Munzi per Anime Nere e con Marco Bellocchio per Il Traditore) e il giovane modello e attore siciliano Emmanuele Tardino, all’esordio davanti alla macchina da presa, che racconta: «Il primo giorno sul set ero scalpitante. Ho vissuto tutto con estrema naturalezza, consapevole di aver finalmente trovato il mio posto nel mondo, merito anche dei professionisti meravigliosi con cui ho avuto l’opportunità di confrontarmi. Spero possa essere l’inizio di una grande avventura».

“Mascaria” andrà in onda prossimamente su Raiuno