Al bano: Coronavirus? L'uomo ha distrutto i dinosauri, fermerà anche il virus

Al Bano nella puntata di ieri di Domenica In ha dichiarato che l'uomo ha distrutto i dinosauri e farà lo stesso con il Coronavirus

Al Bano non si è risparmiato nella puntata di Domenica In in onda ieri su Rai Uno. Il cantante pugliese ha difeso Loredana Lecciso davanti a Romina Power (qui tutti i dettagli) e non contento ha rilasciato una dichiarazione sul Coronavirus a dir poco comica che ha scatenato un'ondata di risate sui social network. Secondo Al Bano è stato l'uomo a provocare l'estinzione dei dinosauri e riuscirà a fare lo stesso anche con il Covid-19.

Al Bano: "Coronavirus? L'uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamo se non distrugge un microbo"

"L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama Coronavirus. - ha dichiarato Al Bano - L’uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, contro i virus, contro la Spagnola, contro le guerre, contro i dittatori. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus. Sta creando l’economic virus e i politici devono prevenire questo enorme malessere”.