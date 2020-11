Alessandro Cattelan positivo al Covid. X-Factor 2020 condurrà Daniela Collu

Coronavirus: Cattelan è positivo. L'annuncio su Instagram

È di qualche ora fa la notizia della positività al Coronavirus di Alessandro Cattelan, ad annunciarlo lo stesso conduttore sul suo account Instagram: "Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!".

Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 con un post su Instagram, in cui raccontava di essere a casa sotto controllo e isolato, Alessandro Cattelan, il “capitano” di X Factor, non sarà sul palco per la seconda puntata dei Live Show, in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky e NOW TV. Ci sarà Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata. Vicina a giudici e concorrenti di questa edizione, Daniela è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto StraFactor.





La Collu, attualmente una delle voci di RTL 102.5, annuncerà dunque a inizio puntata chi sfiderà in un ballottaggio immediato Eda Marì, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del primo Live: sarà l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato in questi giorni sulle piattaforme digitali tra gli inediti presentati durante la puntata d’esordio, e solo uno dei due passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno dello show.

Daniela Collu è conduttrice televisiva, speaker radiofonica e influencer. Guidata da una curiosità onnivora e da un’innata vocazione comunicativa, dopo la Laurea in Storia dell’arte si avvicina alla radio e alla televisione. Ha presentato diversi programmi in tv e in radio e ha scritto su riviste online e cartacee. Con Vallardi ha pubblicato il suo primo libro, “Volevo solo camminare” (nel 2019), e il 12 novembre ha in uscita il secondo, “Un minuto d’Arte”, tratto dalla sua rubrica Instagram.