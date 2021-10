Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo si presenta: "Sarò davvero me stessa"

Anna Tatangelo riporta in TV lo storico format Scene da un matrimonio: "Non indosserò tacchi e paillettes. Sarò semplicemente me stessa"

Anna Tatangelo sarà protagonista del ritorno in TV di "Scene da un matrimonio", format storico che andrà in onda il 2 ottobre su Canale 5 alle 14:10. Il progamma, realizzato dalla casa di produzione Pesci Combattenti, sarà dedicato all'amore e al "giorno più bello" di una coppia, che verrà seguita nei preparativi fino all'altare. "Con la TV posso entrare nelle case di tanta gente, ed e' bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero", ha dichiarato la Tantangelo all'ANSA.

La cantante si dice "emozionata e super felice" di vestire i panni della conduttrice e che vivrà questa esperienza con "una serenità data dal fatto che è un programma genuino, non paragonabile a nessun altro"."Non indosserò paillettes e tacchi, - spiega Anna Tatangelo - non sarò in uno studio ma in giro per l'Italia, i protagonisti saranno i futuri sposi, io sarò solo un'invitata che entra in punta di piedi. Mi metto in gioco improvvisando senza avere un copione e con tutta la mia spontaneità, perché l'obiettivo è immedesimarmi per cogliere e raccontare le loro emozioni".

Nella prima puntata la conduttrice parteciperà ai preparativi del matrimonio di Rosita e Riccardo a Castiglioncello. La coppi ha dovuto più volte rinviare a causa della pandemia di Covid-19 e per la paura per la salute dei nonni della sposa. "Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà, ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare". La Tatangelo sempre su Canale 5 sarà impegnata anche con "All Togheter now".