Annalisa, "quando ho baciato una ragazza". Ciò che non sapevi su Annalisa

Annalisa sempre più protagonista della scena, non solo in Italia. Ma com'era da giovanissima Annalisa?

Nata il 5 agosto 1985 a Savona, Annalisa - all'anagrafe Annalisa Scarrone - è cresciuta in una famiglia impegnata nel mondo dell'insegnamento: sua madre è una professoressa d'inglese; suo padre un professore di matematica.

Dopo aver esplorato il panorama musicale con diverse band, scrive il sito internet www.today.it, Annalisa è esplosa come solista nel 2011 grazie alla sua partecipazione al talent show "Amici di Maria De Filippi", dove si è classificata seconda, portandosi a casa anche il premio della critica. Da allora, ha consolidato la sua carriera partecipando più volte al Festival di Sanremo, raggiungendo posizioni di rilievo e conquistando il cuore del pubblico con brani molto amati e varie partecipazioni al Festival di Sanremo: da "Scintille" (2013) a "Sinceramente" (2024).

Ma oltre alla sua carriera musicale, l'attenzione del pubblico si è spostata anche sulla sua vita sentimentale, anche se Annalisa ha sempre mantenuto un profilo molto discreto riguardo alle sue relazioni. Sappiamo comunque che è stata legata sentimentalmente a diversi uomini nel corso degli anni. Prima della sua unione con Francesco Muglia, vicepresidente del marketing di Costa Crociere, Annalisa ha avuto relazioni con il musicista Davide Simonetta e con il produttore teatrale Niccolò Petitto.

Tuttavia, nel 2023, tutto è cambiato quando Annalisa ha sorpreso il pubblico annunciando il suo matrimonio con Francesco Muglia (“Ho baciato una ragazza. Non mi sono mai piaciute le etichette”, la rivelazione di Annalisa dopo il matrimonio). Il loro legame è nato nel 2020, durante un evento legato alla Costa Smeralda, e si è consolidato nel corso degli anni. La coppia ha celebrato due matrimoni, uno in chiesa ad Assisi e l'altro in riva al mare a Tellaro, dimostrando il loro impegno reciproco. Alle nozze sono stati avvistati, tra gli altri, Maria De Filippi, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi.

Nonostante i rumors su una presunta gravidanza, Annalisa ha smentito la notizia e attualmente non ha figli. La sua vita privata è sempre stata al centro dell'attenzione dei media, ma la cantante ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la sua carriera di successo e la sua vita personale.

Oltre alla musica, Annalisa è attiva anche nel mondo del cinema e della televisione, dimostrando la sua versatilità artistica. Il suo profilo Instagram, seguito da milioni di persone, è un mix di contenuti legati al lavoro e momenti della sua vita quotidiana. Appassionata sostenitrice delle cause sociali e animaliste, Annalisa è una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano, amata sia per la sua musica che per la sua autenticità.