Annalisa, tutina aderente e tacco 12... sexy da impazzire. "Divina" FOTO

Annalisa, tutina aderente e tacco 12... sexy da impazzire. "Divina"

Da Mon Amour a Disco Paradise (con Fedez e gli Articolo 31), Annalisa è una delle grandi regine di quest'estate in musica (e non solo dell'estate): ma non è solo con la sua voce che incanta i fans. Sui social l'artista ligure è una star: due milioni i follower che la seguono e apprezzano le foto e i video che posta.

L'ultimo scatto è di qualche giorno fa: Annalisa con capelli raccolti in una coda di cavallo, occhiali da sole neri, tutina aderente e tacco 12. La didascalia? Due emoticon: un paio di occhiali da sole e un fiore. Una foto semplice, elegante e al tempo stesso sensuale. "Quando la bellezza assume un volto e quel volto e la regina del pop", si legge tra i commenti dai fans. Piovono like e messaggi d'amore: "Divina"., "Dea", "Queen". Annalisa non vince solo nelle classifiche musicali.



Mon Amour e Bellissima - Annalisa Battiti Live Gallipoli. Video

