Antonio Ricci: "Fazio fa la vittima da Oscar. D'Urso? A gennaio vuoterà il sacco"

Striscia la Notizia riparte con Siani-Incontrada. Arriva “Fascia e Orso” con protagonisti Giorgia Meloni e Guido Crosetto

Striscia la notizia è pronta a ripartire con la 36° edizione: si parte con Siani-Incontrada a condurre, poi nel corso della stagione torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mentre Gerry Scotti sarà affiancato da Francesca Manzini e poi da Michelle Hunziker.

Confermate le veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca e il team collaudatissimo degli inviati: squadra che vince non si cambia. Tra le novità annunciate c’è Giuseppe Longinotti che debutterà come imitatore della segretaria del PD Elly Schlein. Arriva anche una rubrica inedita “Fascia e Orso”, sulla falsariga del popolare cartoon “Masha e Orso” con protagonisti Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

Striscia la Notizia, “La voce della veggenza”

Il sottolitolo di questa edizione è “La voce della veggenza”. “La veggenza, il vedere e dire prima è una caratteristica consolidata di Striscia dal rivelare i vincitori di Sanremo a palesare la Terra dei Fuochi dal fenomeno delle plusvalenze nel calcio all’invasione del granchio blu, di cui i nostri giovani consulenti scientifici si sono occupati già due anni fa. Abbiamo svelato i trucchi dei borseggiatori quelli delle mascherine anti covid e del Superbonus. Sono anni che insistiamo su segnalazione dei cittadini affinché tutti gli spazi vengano recuperati dal degrado e dall’illegalità. Eravamo a Caivano con Don Patriciello, prima che il parco Verde fosse tristemente conosciuto da tutti”, sottolinea Antonio Ricci, già carico per la nuova stagione.

Alessandro Siani, Antonio Ricci e Vanessa Incontrada



Antonio Ricci: "Fazio? La sua parte da vittima, che è da Oscar"

Se l'estate del calciomercato non è stata esaltante per i tifosi, quella della televisione ha regalato grandi botti. "Il primo colpo è stato Fazio che lascia la Rai e secondo me ha fatto bene perché è inutile restare in un posto dove sei solo sopportato", sottolinea il papà del tg satirico di Canale 5. E aggiunge: "Poi c’è la sua parte da vittima, che è da Oscar. Ha fatto capire di essere stato cacciato quando aveva un contratto, forse già da settembre, facendo entrare la schiera di tutti i suoi `supportatori´. Non sono per le faine che soffrono".

Antonio Ricci: "Barbara D'Urso vuoterà il sacco a gennaio"

Su Barbara D'Urso che ha il contratto in scadenza a fine anno con Mediaset: “Ho avuto modo di sentirla per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire 'Sono qui, col cuore'. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

Antonio Ricci: "Myrta Merlino? So solo che è la fidanzata di Tardelli"

Intanto al suo posto a Pomeriggio Cinque è arrivata Myrta Merlino: "Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.

Antonio Ricci: "Bianca Berlinguer a Mediaset? Nulla di strano, la sorella lavora qui da tempo"

Il telemercato ha fatto molto parlare per il colpo di Pier Silvio Berlusconi, che ha portato a Rete 4 Bianca Berlinguer: "Non ci trovo nulla di strano, la sorella lavora qui da tempo, lei farà la stessa trasmissione che faceva su Rai3, cambia solo il canale"

Antonio Ricci: "Claudio Baglioni? Figura molto triste. Io combatto questi `mezzi preti´"

Antonio Ricci su Baglioni: "È una figura molto triste, lo è sempre stato. Io combatto questi `mezzi preti´. È un antidemocratico avendo chiesto e ottenuto il sequestro di un libro, una cosa oscena". Il papà di Striscia la Notizia aggiunge: "I libri si criticano, ma non si sequestrano. Ci sarà un processo, una prima fase si è svolta a nostro favore. A novembre spero di vederlo con il suo passerotto in aula. E allora lì ci sarà lo spettacolo”.

Striscia la Notizia chiude prima. Antonio Ricci: "21:25 quest'anno. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete"

Antonio Ricci annuncia che Striscia La Notizia quest'anno chiuderà prima come orario. E il papà del tg satirico spiega perché: "Finirà alle 21:25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”

ANTONIO RICCI RICEVE A SORPRESA IL DIPLOMA DI PATAFISICO DAL MAESTRO UGO NESPOLO

nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia la notizia, Ugo Nespolo, la più alta autorità patafisica italiana e fondatore con Enrico Baj dell’Istituto Patafisico Ticinese, tra i massimi artisti italiani viventi, ha consegnato a sorpresa ad Antonio Ricci l’ambitissimo e rarissimo diploma di Patafisico, un alto onore internazionale riconosciuto a chi pratica la Scienza delle soluzioni immaginarie.

Antonio Ricci e Ugo Nespolo



Antonio Ricci entra così nel gotha di intellettuali della Patafisica, che comprende, tra gli altri, Italo Calvino, Umberto Eco, Dario Fo, Edoardo Sanguineti, Boris Vian, Marcel Duchamp, Max Ernst, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Topor, René Clair, Jean Dubuffet, Man Ray.

Questa la motivazione del prestigioso riconoscimento nelle parole del “Faraone Patafisico e Logografo OGG, Protoprovveditore Eminente e Propagatore Ipostatico con tutti i privilegi del suo rango” Nespolo: «Avendo patafisicamente considerato che la Patafisica è la Fine delle Fini, per l’autorità che mi è stata conferita dal Collegio Milanese e Ticinese e per concessione dell’Ordine della Grande Giduglia. Oggi sabato 14 Assoluto 151 dell’Era Patafisica intendo conferire questo diploma raro ed ufficiale ad Antonio Ricci nominandolo: Definitore Esteso Agapantico Propagatore Infinito alla Cattedra Pergoliana».

Antonio Ricci è stato definito da Bernard Noel «l’Alfred Jarry della televisione». Nel dicembre 2013 la galleria dell'Institut Français di Milano ha ospitato la mostra-evento Vive l’Armerdre!, un progetto curato da Italo Rota e dedicato proprio al fondatore della Patafisica Jarry. In mostra anche alcune prime edizioni originali e due manoscritti (uno inedito) di Jarry provenienti dalla collezione privata appartenente «à un véritable lutin pataphysique italien. C'est Antonio Ricci, producteur et auteur de télévision. Inventeur, entre autres, de programmes de télé qui ont changé le visage de l'Italie pendant les années 1980 et 1990: Drive in et Striscia la notizia».

Striscia la Notizia, la voce della veggenza

Striscia, ricordiamo, è stata “veggente” anche nell’applicazione delle nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale: primo programma televisivo al mondo ad autoprodurre un deepfake, imitazione digitale che torna anche in questa edizione numero 36 con nuovi personaggi. Da Luciano Spalletti, ct della Nazionale, all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Intelligenza Artificiale che è stata applicata anche per girare lo stacchetto delle Veline, trasformate dall’algoritmo nella loro versione cartoon.

Già pronti con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Jimmy Ghione, Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Antonio Casanova, Luca Galtieri e Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Marco Camisani Calzolari (MCC). In prima linea anche i più “giovani”: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Lipari, Riccardo Trombetta, Angelica Massera e Andrea Rivera.

Confermate le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Speranza verde” di Luca Sardella. E naturalmente “Ambiente Ciovani”, con il team di giovanissimi esperti formato da Gabriele Scola, Silvia e Serena Mauri, Federico Tomasi e Christian Alfaroli. Mentre “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi diventa da quest’anno “Capolavori del mondo in cucina”. Ritorna anche l’immancabile appuntamento con Highlander Dj e i suoi videoclip musicali in cui fa cantare (e forse anche parlare, che tecnicamente è un’impresa) politici e non solo.

Ai nastri di partenza anche i trasformisti: Dario Ballantini, che debutta nei panni del ministro cognato Francesco Lollobrigida, Beppe Grillo (Sergio Friscia), Valeria Graci e il Vespone (Gianpaolo Fabrizio). Mentre Giuseppe Longinotti debutta come imitatore nei panni della segretaria del PD Elly Schlein. Nuova anche la sigla di chiusura del programma, dal titolo “App-Però”.

La targa a Gianfranco D'Angelo

Oggi, giovedì 21 settembre, è stata inaugurata anche una targa in onore di Gianfranco D’Angelo - primo conduttore di Striscia insieme a Ezio Greggio e protagonista di Drive In - a cui è stata intitolata la piazza dove sorgono gli studi del tg satirico. Per l’occasione erano presenti anche gli autori storici di Drive In, trasmissione che compie 40 anni il 4 ottobre, Lorenzo Beccati, Max Greggio, Gino Vignali e Michele Mozzati, i Gialappa’s Giorgio Gherarducci e Marco Santin, Gennaro Ventimiglia, oltre alle figlie di Gianfranco D’Angelo: Daniela e Simonetta.