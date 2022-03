Ascolti TV ieri 2 marzo 2022: la Coppa Italia conquista la serata

Ascolti Tv mercoledì 2 marzo: Prime Time

Nella serata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, su Rai1 la prima tv di Bentornato papà ha conquistato 3.176.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Juventus ha incollato davanti al video 5.986.000 spettatori con uno share del 24.7% (primo tempo a 6.257.000 e il 24.3%, secondo tempo a 5.726.000 e il 25.2%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Booster Edition ha interessato 1.042.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.263.000 spettatori pari all’8% (presentazione a 1.380.000 e il 5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.877.000 spettatori con il 9.4% (presentazione a 1.371.000 e il 5.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 919.000 spettatori (5.4%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 701.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Hotel segna 340.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è visto da 244.000 spettatori pari all’1%. Su Rai4 47 metri – Uncaged incolla 316.000 spettatori (1.3%). Su Iris Seven sigla 525.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia arriva a 569.000 spettatori (2.3%). Su SkyUno Italia’s Got Talent intrattiene 200.000 spettatori con lo 0.7% (322.000 gli spettatori cumulati).

Ascolti Tv mercoledì 2 marzo: Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.647.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:35 alle 20:47, raccoglie una media di 4.162.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.332.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.492.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.320.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.780.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.160.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 899.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.996.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 326.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 410.000 spettatori (1.6%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è scelta da 437.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 315.000 e l’1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 346.000 spettatori (1.4%).

Leggi anche: