Ascolti tv Sanremo 2021, Amadeus: "Calo? Va bene così. Paese è in guerra"

Il calo degli ascolti tv di Sanremo 2021 rispetti alle precedenti edizioni del Festival? Amadeus non ha dubbi: "I dati sono clamorosi. C'e' la concorrenza del calcio, che ieri ha raccolto 4,5 punti di share. Ma soprattutto c'e' un momento storico che stiamo vivendo: ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, la gente e' disperata, il Paese e' come se vivesse una guerra". Questa situazione "toglie forza all'evento, e trovo clamoroso che 10 milioni di persone seguano il Festival di Sanremo".

Sanremo 2021: ufficiale no Celentano e Benigni; Amadeus, ho rispetto E' ufficiale: Adriano Celentano e Roberto Benigni non ci saranno al Festival di Sanremo. Lo ha confermato Amadeus in conferenza stampa, aggiungendo di avere "massimo rispetto" per il loro no, come per quello venuto da altri artisti invitati.

SANREMO 2021, AMADEUS: QUESTO NON E' FESTIVAL MA PROGRAMMA TELEVISIVO

"Questo è il Sanremo televisivo più forte che ci possa essere: perché questo non è l'evento festival, ma è un programma televisivo, il resto ci è stato tolto. E' dunque una gioia maggiore il 42% di quest'anno che il 52% dello scorso anno, che riguardava un paese felice che non è quello in cui siamo adesso".

SANREMO 2021. COLETTA: "CALO ASCOLTI? CALCIO IN PRIMA SERATA HA INFLUITO. AMADEUS ANCORA PIU' BRAVO DELL'ANNO SCORSO"

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, sul calo degli ascolti tv di Sanremo 2021 spiega: "Il calcio ha coinciso con la settimana sanremese, le partite hanno influito nella riduzione. Evidentemente chi ha seguito la prima serata si e' spostato su altri canali". Secondo la sua analisi i dati auditel di questo Festival non sono comparabili con il passato o almeno non sono il primo pensiero dell'azienda, visto il momento che staa attraversando l'Italia: "Diversamente dagli altri anni non e' il dato contabile che aspettiamo ogni mattina, e' piu' l'orgoglio di essere riusciti a fare servizio pubblico". E spiega: "I miei complimenti ad Amadeus, perché è stato ancora più bravo dell'anno scorso. Rassicurante, intrattenitore, sobrio".

SANREMO 2021: AMADEUS, 'NESSUN IMBARAZZO SE VINCESSE IRAMA, LO FESTEGGIAMO IN COLLEGAMENTO'

"Se vincesse IRAMA? Non è un problema. IRAMA è regolarmente in gara. Può vincere, e se dovesse vincere ci collegheremo con lui e gli faremo i complimenti a distanza. Tra l'altro, vista la classifica generale di ieri, non è impossibile. Tutto può accadere, è un Sanremo anomalo anche per questo". Così Amadeus commenta in conferenza stampa la possibilità di una vittoria da parte di IRAMA, che ieri ha partecipato alla gara attraverso il video della prova generale perché in isolamento dopo che due membri del suo staff sono stati trovati positivi al coronavirus. Ieri IRAMA, nella prima classifica generale, si è classificato terzo.