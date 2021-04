Barbara D'Urso "lascia Mediaset, trattativa con la Rai": rumor bomba che nessuno si aspettava

Barbara D'Urso potrebbe lasciare Mediaset e approdare in Rai: è questa l'indiscrezione bomba lanciata da Dagospia, che ha fatto sobbalzare sulla sedia tutti i fan di Carmelita. Il futuro della conduttrice di Canale 5 potrebbe dunque essere nei corridoi di Viale Mazzini. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Sono tante le ipotesi che circolano sulla prossima stagione televisiva dopo la chiusura anticipata di Live - Non è La D'Urso.

Alla base della ipotetica decisione vi sarebbero non solo gli ascolti bassi di Live, ma anche il peso di tre conduttori. “Il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l'altra metà di Mediaset - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - da anni sogni di gettare Carmelita nell'olio bollente come un sofficino Findus”.

Barabara D'Urso: in Rai la prossima stagione televisiva?

Secondo l'indiscrezione, Barbara D’Urso avrebbe intavolato delle trattative con la Rai e non si esclude che possa lasciare Mediaset nella prossima stagione televisiva. Barbarella non ha ancora commentato l'indiscrezione. Annunciando la chisura anticipata di Live - Non è La D'Urso, aveva però rassicurato i fan dicendo che sarebbe tornata presto a far loro compagnia. “È l’una e 22 circa - aveva spiegato - è l’ora del pigiamino. Noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Da queste parole non sembrerebbe che la D'Urso abbia intenzione di lasciare Mediaset.

Barbara D'Urso via da Mediase? Piersilvio Berlusconi...

L'indiscrezione bomba non si fermerebbe qui. Sempre secondo Dagospia, la decisione di chiudere con un anticipo di ben due mesi il programma della prima serata domenicale della D’Urso sarebbe di Piersilvio Berlusconi. “Piersilvio aborre la televisione trash-endente della D’Urso (‘Basta sesso o chiudo Domenica live’)”, scrive D'Agostino che conclude con la bomba vera e propria: “Barbarella D’Urso – una che ha avuto l’ardire di scippare un ospite al ‘Verissimo’ della ‘Piersilvia’ Toffanin – sta cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”.

Barbara D'Urso vs Maria De Filippi: è guerra fra le due conduttrici di Canale 5?

Molti utenti provano a ricostruire quanto accaduto negli ultimi mesi e i più attendi ricordano che la Fascino di Maria De Filippi aveva poco apprezzato una diciìhiarazione di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, in una trasmissione della D'urso. L'attore dichiarò in diretta tv di avere recitato un ruolo a Temptation Island. Le sue affermazioni avevano portato la De Filippi e Mediaset ad annunciare una querela nei confronti di Pietro Delle Piane. La Fascino aveva poi puntualizzato: “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

Live Non è La D'Urso, chiusura anticipata, Presta: 'Finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio 5'

Carmelina nazionale è al centro dell'attenzione da molti giorni. Se da un lato moltissimi fan non sono contenti della chiusura di Live - Non è la D'Urso e di questa nuova indiscrezione, dall'altro c'è chi esulta. Impossibile non ricordare il durissimo tweet di Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis e marito di Paola Perego. “Con la chiusura di Live Non è la D’Urso si scrive una pagina nuova in Mediaset - aveva scritto - inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio5 ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Il programma serale di Barbara D’Urso ha chiuso in anticipo di due mesi rispetto alla stagione dello scorso anno. Avrebbero contribuito alla decisione anche gli ascolti non troppo alti. La puntata di domenica 28 marzo ha fatto totalizzare 2.353.000 spettatori, con il 13.7% di share.

Mediaset difende Barbara D'Urso: 'Bilancio vincente per Live, record della stagione'

Mediaset aveva però sottolineato la stima e l'affetto nei confronti di Barbara D'Urso. “Su Canale 5 bilancio vincente per Live Non è la D’Urso - si leggeva in un post su Twitter - segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma d'infotainment più visto della domenica sera”.

“Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”, aveva aggiunto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Ora la conduttrice si dedicherà pienamente a Pomeriggio 5 e a Domenica Live che riprenderà nella versione allungata di circa 5 ore.