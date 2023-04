Belen in perizoma, foto che fa sognare il web: "Bella, sensuale e raffinata!"

Belen, foto in perizoma. Standing ovation dei follower

Uno scatto in bianco e nero con lingerie e perizoma: Belen Rodriguez scalda i social con una foto pubblicata in questi giorni che fa la felicità dei suoi 10,6 milioni di followers (su Instagram).

"Non ce n'è per nessuna. Sei la più bella di tutte"... "Come se fa a mette almeno due like?", tanti i commenti e i cuoricini dei fans nei confronti della showgirl argentina che questa settimana è anche tornata al timone delle Iene su Italia 1 dopo l'assenza nella puntata andata in onda l'11 aprile a causa di un tampone positivo al covid.





