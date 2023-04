Martina Colombari posa nuda. Lady Costacurta: foto e bellissimo messaggio

Martina Colombari nuda sui social. Lady Costacurta: "Levate di dosso le vesti, maschere..."

Martina Colombari posa senza veli su Instagram e, attraverso uno scatto artistico, lo fa per lanciare un messaggio a tutti i suoi follower. La moglie dell'ex difensore e bandiera del Milan, Alessandro Costacurta (da anni apprezzato opinionista sportivo su Sky), ha scritto un messaggio molto bello sui social. Una riflessione che fa riflettere: "Levate di dosso le vesti, maschere tutte e del mondo il superfluo pure degli altri le abitudini lasciate e lo sguardo allo specchio anche quello sensazioni resteranno, memorie e paure forse queste tenetele, si chiama anima", le parole dell'attrice ed ex Miss Italia.

Bello il pensiero, bellissima ovviamente anche Martina Colombari. "Sembri un'opera d'arte"... "Bellissima"... "Sempre meravigliosa"... tanti i messaggi dei followers che hanno apprezzato il contenuto del pensiero e il fascino di lady Costacurta.



Martina Colombari, "Fiori d'acciaio" a teatro e l'esperienza a Pechino Express con Achille Costacurta

Martina Colombari in questi giorni è in tournée teatrale con lo spettacolo “Fiori d’acciaio" diretto da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado - commedia di Robert Harling, spettacolo basato sull'omonimo film con Julia Roberts e Shirley MacLaine - con un cast che vede assieme a lei sul palco Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Martina Difonte, Gioia Spaziani, Stefania Micheli e Rossella Pugliese. Ma nelle ultime settimane è stata protagonista anche in tv assieme al figlio Achille Costacurta a Pechino Express 2023 (la coppia Mamma e Figlio è stata eliminata nella sesta punta con un colpo di scena realizzato da Federica Pellegrini e Matteo Giunta)