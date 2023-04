Federica Pellegrini spietata a Pechino Express: guarda chi fa fuori la Divina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta dominano Pechino Express: Novelli Sposi top nella sesta tappa

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono sempre più i dominatori di Pechino Express 2023. La coppia dei Novelli Sposi ha vinto anche la sesta tappa nel Borneo Malese. E alla fine è arrivato il colpo di scena: la Divina del nuoto mondiale e il marito hanno deciso per una eliminazione decisamente clamorosa che cambia qualche equilibrio nel gioco. Vediamo cos'è successo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta eliminano Martina Colombari e Achille Costacurta: busta nera a Pechino Express 2023

Federica Pellegrini è Matteo Giunta, come detto, si sono aggiudicati la puntata numero sei di Pechino Express: al secondo posto dietro i Novelli Sposi gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) poi i Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) e le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia).

Il ballottaggio finale è stato tra Attiviste e Mamma e Figlio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta qui hanno mostrato il killer instinct che ha portato mille volte la Divina a vincere medaglie e gare mondiali, olimpiche e chi più ne ha più ne metta: salvate Giorgia Soleri-Federica Fabrizio ed eliminazione per Martina Colombari-Achille Costacurta.

Il motivo? "Più forti e temibili". La busta nera ha quindi confermato il verdetto di eliminazione per moglie e figlio dell'ex difensore del Milan (e attuale opinionista calcistico su Sky Sport).

Pechino Express 2023 (foto Sky)



Federica Pellegrini e Matteo Giunta non credono al crampo di Barbara Prezia

Superato il giro di boa a Pechino Express: sesta tappa nel Borneo vinta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, giovedì 14 aprile su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand, ogni coppia ha deciso di giocare a carte scoperte, attuando strategie più o meno evidenti, e ormai nessuno nasconde più simpatie e antipatie. Nella prova vantaggio di ieri, che vedeva impegnati i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo e le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, nel momento in cui dovevano iniziare la prova queste ultime proprio Barbara ha riferito di avere un crampo che le impediva di svolgere appieno la prova… ma Federica e Matteo non credono alla ragazza. Guarda il video (immagini di Pechino Express concesse da Sky).

Pechino Express 2023, ascolti tv in crescita

La sesta puntata di Pechino Express 2023, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 388mila spettatori medi con una share dell’1,7%: un dato che cresce del +9% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social, con oltre 77mila interazioni social e le oltre 89mila interazioni totali (rispettivamente +15% e +17% rispetto alla scorsa edizione), è stato lo show più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al vertice della classifica dei Trending Topic italiani, contenuti sportivi esclusi (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). Nei sette giorni gli spettatori medi sono 1 milione 256mila, in salita del +14% rispetto alla precedente edizione, in linea con i livelli, già da record, della settimana precedente.