Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è resa dei conti con Joe Bastianich a Pechino Express

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: resa dei conti con Joe Bastianich e Andrea Belfiore a Pechino Express

Pechino Express 2023 regala una quinta tappa infuocata (ogni giovedì su Sky alle 21,15 e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand): arrivati al traguardo finale di Sibu, nel Borneo malese, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore – stuzzicati dai conduttori Costantino Della Gherdardesca ed Enzo Miccio, ma anche dall’ospite della puntata Victoria Cabello – hanno potuto avere una sorta di resa dei conti con i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Entrambe le coppie gareggiano con un fortissimo spirito di competizione, ma mentre Joe e Andrea sembrano voler gettare acqua sul fuoco, Federica e Matteo minimizzano in maniera più sarcastica…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta vs Joe Bastianich e Andrea Belfiore a Pechino Express 2023.

Pechino Express, ascolti tv record nella quinta puntata che vede il trionfo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Episodio carico di tensione e sorprese (con vittoria dei Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta), a cui corrisponde un record di ascolti tv per Pechino Express. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 458mila spettatori medi con una share del 2,1% e oltre 924mila contatti, miglior risultato stagionale: un dato che cresce del +7% rispetto alla scorsa settimana e +6% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social, con quasi 106mila interazioni social e le oltre 134mila interazioni totali (rispettivamente +8% e +17% rispetto alla scorsa edizione), è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendo poi sul podio per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). La settimana si conferma da incorniciare anche con il dato dell’episodio precedente nei sette giorni: gli spettatori medi sono 1 milione 267mila (con 2,1 milioni di contatti unici), in salita del +22% rispetto alla precedente edizione, segnando un nuovo primato assoluto per lo show Sky.

Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta vincono la quinta puntata

Primi i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) al traguardo della quinta puntata di Pechino Express, secondi i Segugi (la nuova coppia formata da Victoria Cabello ed Enzo Miccio), a seguire tutti gli altri a rischio eliminazione. Federica e Matteo hanno scelto Joe e Andrea, ma la busta nera nascondeva al suo interno il verdetto di puntata non eliminatoria e quindi gli Italo Americani possono tornare regolarmente in corsa.

