Federica Pellegrini trasparenze sensuali: sotto la giacca si vede tutto...

Federica Pellegrini fa sognare i suoi milioni e milioni di fans. Dopo esserci riuscita con una carriera da nuotatrice incredibile ricca di vittorie mondiali e olimpiche, medaglie e primati, la Divina questa volta regala alcune foto spettacolari sfoggiando diversi outfit. Su tutti, è il primo look dell'ex fuoriclasse del nuoto italiano ad aver catturato l'attenzione dei supporter: Federica Pellegrini mostra un blazer lungo con pantaloni a palazzo. Sotto alla giacca, c'è una t-shirt trasparente (decorata da margherite) che regala quel vedo non vedo sensuale e al tempo stesso elegantissimo...

Federica Pellegrini e le trasparenze sensuali: qui foto in gallery

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Pechino Express: resa dei conti con Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta in queste settimane poi sono anche protagonisti in tv con Pechino Express. I due formano la coppia dei "Novelli Sposi" e stann andando benissimo nel reality in onda ogni giovedì su Sky (alle 21,15 e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand). Nella quinta tappe tanti colpi di scena li hanno coinvolti. Intanto una clamorosa resa dei conti con Joe Bastianich e Andrea Belfiore (gli Italo Americani) e qui potete leggere e vedere cos'è successo.

Pechino Express, Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il salvataggio dei Novelli Sposi

E poi eccoli mentre salvano una donna durante la puntata di Pechino Express, facendo poi una clamorosa scoperta... Video

