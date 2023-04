Camila Giorgi, minigonna vertiginosa e stivale: foto mozzafiato della tennista

Camila Giorgi, foto mozzafiato della tennista

I tifosi di Camila Giorgi sono in stand by: dopo l'eliminazione al secondo turno del Wta 1000 di Miami contro una super Vika Azarenka (6/3, 6/1 per l'ex numero 1 del mondo), la tennista italiana sta allenandosi e ricaricando le pile in vista della stagione sulla terra battuta.

Camila Giorgi, obiettivo Wta Madrid per la tennista italiana

La 31enne campionessa italiana dovrebbe tornare in campo nella seconda metà di aprile al torneo di Madrid (dal 24 al 7 maggio, anche questo un Wta 1000 come i recenti Miami e Indian Wells). E ai supporter di Camila Giorgi in questo settimane non resta che guardare le sue foto vecchie e nuove postate sui social, dove la tennista marchigiana ha un seguito in continua crescita (su Ig ormai sfiora i 700mila follower).

Camila Giorgi, tacco o stivale nero? Le foto della tennista italiana vincono sui social

Da una Camila Giorgi con vestitino cortissimo e stivale nero a una versione con tacco 12, passando per un selfie in palestra con short rosa: cambia il look ma in fatto di bellezza e sensualità della tennista 43° delle classifche Wta è sempre da numero 1 del mondo incontrastata.

