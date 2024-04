Benjamin Button a teatro con la star delle serie tv Giorgio Lupano

In una messinscena onirica e suggestiva, Giorgio Lupano dà anima e corpo alla storia dell’uomo nato anziano che ha vissuto la sua vita all’incontrario. Per dirci che ognuno è speciale.

Nato ottantenne nel corpo di un bambino, Nino Cotone vive (ma solo nell’aspetto) una vita inversa. Vittima di un curioso scherzo del destino, affronta l’infanzia come se fosse un anziano e la vecchiaia come se fosse un bambino.

Ha con sé una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua strana vita. Vuole raccontarla prima di dimenticare, prima di cadere in un eterno presente, quello dei neonati che non hanno la percezione del tempo che passa. Nell’adattamento di Pino Tierno, la straordinaria favola moderna di Francis Scott Fitzgerald, che s’interroga sul significato della vita, si svolge in Italia, dall’Unità ai primi anni Settanta.

Dal romanzo di Fitzgerald nel 2008 è stato tratto il film di David Fincher Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt e Cate Blanchett.

Chi è Giorgio Lupano

Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi Attore di estrazione teatrale, dopo il debutto come Oreste in Pilade di Pasolini diretto da Ronconi lavora con compagnie private e teatri Nazionali diretto, tra gli altri, da Lavia, Avogadro, Branciaroli, Syxty, Sciaccaluga, Gregoretti, Barbareschi, Andò, Pressburger, Mattolini, Reguant, Marinelli, Denoncourt. Debutta nel cinema con Il Manoscritto del Principe di Andò. Partecipa a diverse produzioni italiane e straniere recitando al fianco di Jeanne Moreau, Daniel Auteil, Isabelle Huppert, John Goodman, Clive Owen, Naomi Watts in Francia, Germania, Israele, Inghilterra. Ha partecipato a diverse serie e miniserie italiane sia per Rai che per Mediaset. All’estero ha partecipato a produzioni tedesche, spagnole, americane. Tra gli ultimi lavori in teatro troviamo “La proposta di matrimonio” di Čhecov, “Il collezionista” di Mark Healy, “Tre uomini e una culla” di Coline Serrau ed il monologo La Vita al Contrario, adattamento teatrale de “Il Curioso Caso di Benjamin Button” di F.S.Fitzgerald, con la regia di Ferdinando Ceriani.

La vita al contrario - Il curioso caso di Benjamin Button, le date del tour

12/03/2024 Omegna, Teatro Sociale

13/03/2024 Nizza Monferrato, Teatro Sociale

Dal 15 al 17/03/2024 Torino, Teatro Erba

22/03/2024 Sacile, Teatro Zancanaro

06/04/2024 Conselice, Teatro Comunale08/04/2024 Alba, Teatro Sociale

Dal 09 al 14/04/2024, Milano, Teatro Litta

16/04 Gorizia – Teatro Comunale Verdi

