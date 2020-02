Benji e Fede si sciolgono: ultimo concerto il 3 maggio. Il perchè in un libro

Benji e Fede si sciolgono: la notizia inaspettata sconvolge i fan

Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si scioglie dopo 5 anni di successi. Il 3 maggio all’Arena di Verona i due musicisti si esibiranno per l’ultima volta insieme. Il concerto evento ripercorrerà le tappe della loro carriera e della loro amicizia.

Benji e Fede: “Non è stata una scelta facile”. Il 17 marzo uscirà il loro libro Naked

“Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita” hanno dichiarato Benji e Fede, annunciando la data del loro ultimo concerto insieme.

Per far comprendere meglio ai fan il motivo della separazione, i due giovani hanno anche scritto un libro intitolato Naked, in cui sono raccolti i loro pensieri.

“Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta” hanno spiegato. “Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall'inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene!”.

“Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa" hanno aggiunto Benji e Fede. "‘Non so come fate a fare questa vita’ ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro”.

Benji e Fede si dividono: “Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi”

“Non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin” hanno concluso i due musicisti.

Benji e Fede divideranno così le loro strade, intraprendendo forse nuove progetti in qualità di solisti.