Bianca Atzei: "La mia estate musicale ascoltando Straniero"

Il luglio musicale di Bianca Atzei si scalda con "Straniero". Ci racconti il tuo nuovo singolo e com'è nato?

Nasce da un’idea del mio manager: stavamo immaginando insieme chi potesse dare un tocco in più sulla parte creativa e sulla produzione. Quando è uscito il nome di Boss Doms, sono impazzita! Lui è riuscito a far uscire, grazie ai suoi consigli e suggerimenti, una mia parte più accattivante nell’interpretazione delle strofe, e il tutto è stato impreziosito dal feat. con Seryo.

Come sarà la tua estate musicale?

Ascolterò ovviamente “Straniero”

Come hai vissuto i lunghi mesi invernali tra zone rosse e coprifuoco?

Alti e bassi, come tutti. Alcune volte mi sentivo vuota e persa, poi ho cercato di capire dove dirigermi per trovare una via d’uscita. E in questo la musica mi ha aiutata, come fa sempre.

Ora che il mondo sta riaprendo c'è un viaggio o qualche 'evasione' particolare che sogni di riuscire a fare nelle prossime settimane?

Sicuramente amerei viaggiare e vedere posti nuovi. Mi piacerebbe molto poter girare l’Italia come facevo prima, per andare tra un palco e l’altro.

Ti abbiamo vista due volte protagonista a Sanremo tra i big, nel 2015 e nel 2017. Stai preparando il tuo ritorno al Festival?

Si vedrà, il Festival è sempre un sogno.

Bianca Atzei e la televisione. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza all'Isola dei Famosi? Se chiudi gli occhi quali ricordi ti vengono in mente di quell'avventura?

È stata incredibile e rimarrà per sempre molto presente nella mia mente. Ricordo tutto: dal sole che batteva forte sulla testa tutto il giorno sugli scogli a pescare, al calore del fuoco, alle mani e piedi tagliati, alle parole di conforto che ci dicevamo con alcuni per sostenerci e andare avanti.

Visto il tuo successo in un reality come l'Isola, ti piacerebbe in futuro entrare nella casa del Grande Fratello Vip?

No, però mai dire mai.

BIANCA ATZEI, DOPO JHON TRAVOLTA ECCO STRANIERO

A pochi mesi di distanza dal successo dell’ultimo singolo “John Travolta” feat. Legno, BIANCA ATZEI è tornata con il nuovo singolo “Straniero” (Apollo Records), in tutti gli store digitali e da venerdì 9 luglio in rotazione radiofonica. Il brano è in collaborazione con l’eclettico producer Boss Doms e con lo speciale feat. di Seryo.

Dopo la recente collaborazione con il duo indie Legno, con questo nuovo singolo Bianca Atzei sottolinea nuovamente la voglia di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé. Continua così un nuovo capitolo della sua carriera, ricco di sfumature che abbattono i confini tra i generi e permettono all’inconfondibile voce dell’artista di spaziare tra diverse sonorità.

In “Straniero”, la produzione di Boss Doms unisce sapientemente la voce pop di Bianca Atzei a quella di Seryo: una nuova traccia che contiene un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, trasmettendo la voglia di evadere dalla quotidianità e dalla città per fuggire via con qualcuno di speciale. L’oasi felice in cui rifugiarsi, per l’artista sarda, non può che essere la città costiera di Alghero, che richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo.