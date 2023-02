Bing, novità clamorose in arrivo per il cartone animato. Nuovi personsaggi

Bing, nuovi personaggi per il coniglietto



Il coniglietto Bing è il cartone animato più popolare tra i piccolini e più famoso tra i genitori con bambini piccoli. Trasmesso ogni giorno su Rai Yoyo.



Ora, potrebbero arrivare svolta importanti con l'innesto di nuovi personaggi. Ancora non si sa molto ma nel 2023 sono in arrivo importanti novità per Bing. Nuovi amici, nuove avventure. Tutte da gustare.