Brit Awards: a Taylor Swift il Global Icon Award, è la prima donna a riceverlo

Taylor Swift è la prima artista donna a vincere il primo Global Icon ai Brit Awards di domani, martedì 11 maggio.

Inoltre, è la prima artista non-britannica a ricevere il prestigioso riconoscimento, che in passato è stato assegnato a sole tre grandi personalità della musica: Elton John, David Bowie e Robbie Williams.

Taylor Swift non si esibirà nel corso della serata, che si svolgerà all’Arena 02 di Londra, di fronte a 4.000 spettatori, con la conduzione di Jack Whitehall.

Lo show si aprirà con un’esibizione del Coldplay, che saranno poi seguiti da Dua Lipa, The Weeknd, Olivia Rodgrigo, Headie One e Rag 'n' Bone Man.

Taylor Swift figura anche tra le nomination per la miglior interprete internazionale femminile, già vinto nel 2015, e per il quale dovrà contendere la vittoria a Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B e Miley Cyrus.

Gli organizzatori dei Brit Awards spiegano che il premio Global Icon verrà assegnato a Taylor Swift in quanto “la sua carriera non ha paragoni e la sua musica ha influenzato milioni di persone in tutto il mondo. Ha utilizzato questa piattaforma per portare all’attenzione del pubblico vari temi e di recente è stata applaudita per la sua promozione dell’integrazione della comunità LGBTQ”.

Brit Awards 2021 - Lista completa delle nomination, per categoria:

Migliore album

• Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

• Celeste - Not Your Muse

• Dua Lipa - Future Nostalgia

• J Hus - Big Conspiracy

• Jessie Ware - What's Your Pleasure?



Migliore artista donna britannica

• Arlo Parks

• Celeste

• Dua Lipa

• Jessie Ware

• Lianne La Havas



Migliore artista uomo britannico

• AJ Tracey

• Headie One

• J Hus

• Joel Corry

• Yungblud



Miglior gruppo britannico

• Bicep

• Biffy Clyro

• Little Mix

• The 1975

• Young T & Bugsey



Rivelazione dell’anno

• Arlo Parks

• Bicep

• Celeste

• Joel Corry

• Young T & Bugsey



Miglior singolo britannico

• 220 Kid & Gracey - Don't Need Love

• Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith - Rain

• Dua Lipa - Physical

• Harry Styles - Watermelon Sugar

• Headie One ft AJ Tracey & Stormzy - Ain't It Different

• Joel Corry ft MNEK - Head & Heart

• Nathan Dawe ft KSI - Lighter

• Regard with Raye - Secrets

• Simba ft DTG - Rover

• Young T & Bugsey ft Headie One - Don't Rush



Artista donna internazionale

• Ariana Grande

• Billie Eilish

• Cardi B

• Miley Cyrus

• Taylor Swift



Artista uomo internazionale

• Bruce Springsteen

• Burna Boy

• Childish Gambino

• Tame Impala

• The Weeknd



Gruppo internazionale

• BTS

• Fontaines DC

• Foo Fighters

• Haim

• Run The Jewels



Premio “rising star”

• Griff - Winner

• Pa Salieu

• Rina Sawayama