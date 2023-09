Buon compleanno Mia Martini: il 23 settembre a Milano il concerto tributo

Buon compleanno Mimì: il 23 settembre torna a Milano il concerto d'onore dedicato a Mia Martini

È stata una delle artiste distintive del panorama musicale italiano con una voce così graffiante ed unica che, ancora oggi, riecheggia nelle menti di molti. L'indimenticabile Mia Martini continua a brillare come una stella ed il suo ricordo non si svanisce mai. In sua memoria il 23 Settembre 2023, alle ore 20.45, presso il Teatro Manzoni di Milano, torna "Buon Compleanno Mimì", un concerto straordinario ed imperdibile interamente a lei dedicato. Giunto alla sua decima edizione e organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani, la Onlus ha lo scopo di tutelare il patrimonio artistico di Mia Martini e di tutta la famiglia, nonché quello di organizzare eventi che siano trampolino di lancio per giovani di talento.

La serata, presentata da Federica Bertoni, vedrà la partecipazione di grandi artisti della musica italiana che si esibiranno sul palco cantando un brano della nota cantautrice e alcuni del proprio repertorio. Tra questi: Tiromancino, Ermal Meta, Coma_Cose, Aka 7even, Gaia, Mario Venuti, Leo Gassmann, Venerus e l'immancabile Special Guest Aida Cooper, grande amica e storica vocalist di Mia Martini. Un evento unico in cui si alterneranno nelle loro permormance, con un brano di Mimì, anche la vincitrice di Professione Cantante, Federica Toselli, e i 3 finalisti della settima edizione del Premio Mimì Sarà, Sara Bronzini, Blonde Brothers e Luca Mancini. Inoltre le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, condivideranno aneddoti e ricordi personali di un'insostituibile ed inimitabile interprete.

Racconti e immagini esclusive della sua vita privata e pubblica, saranno accompagnate dalla magnifica esibizione della “Mimí Sarà Orchestra”, diretta dal Maestro Paolo Li Rosi. Ancora una volta la luce di Mimì brillerà intensa e Milano la farà risplendere. I biglietti sono in vendita su www.tiketone.it e www.teatromanzoni.it, con prezzi a partire da €30. I proventi dello spettacolo saranno devoluti alla realizzazione di progetti importanti promossi dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà.