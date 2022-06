Caterina Balivo su Tv8: "Il mio ritorno in conduzione? Ho detto sì perché..."

Caterina Balivo, conduce "Chi vuole sposare mia mamma? su TV8. Intervista

Caterina Balivo arriva su TV8 alla conduzione di un nuovo programma di prima serata: sarà infatti al timone di Chi vuole sposare mia mamma?, un inedito dating show in onda, in prima visione assoluta, su TV8, dal 22 giugno, ogni mercoledì, alle ore 21.30.

E’ il tuo ritorno in tv alla conduzione. Cosa ti ha convinto quando ti è arrivata la proposta?

"Il fatto che fossi dalla parte di una figlia o di un figlio, dando una seconda possibilità a una donna che probabilmente avuto una brutta storia o semplicemente aveva finito… Il fatto di giocare con loro a rimettersi in discussione. E’ stato un po’ quello che ho fatto io: ho giocato a rimettermi in discussione con una cosa completamente diversa rispetto a quello che ho fatto fino a due anni fa”.

A proposito di mettersi in discussione. In questo mondo iper-connesso, in cui si vive ormai solo di chat cosa deve fare un uomo per corteggiare una donna?

“Dimenticare di essere connessi, ricordarsi cosa succedeva vent’anni fa. Corteggiare significa.. scrivere una lettera, dire un pensiero, avere un atteggiamento carino, raccontare le proprie fragilità. Raccontarsi”

Dici che questa cosa si è persa?

“Da quello che sembra sì. Qualche mia amica single mi racconta degli approcci… Io farei molta fatica”

Se tu fossi single ti iscriveresti mai su un’app di dating?

“Certo. Una mia cara amica con la quale ho lavorato ha conosciuto il futuro marito su un’app e hanno una bambina bellissima. Poi ho anche amiche che sono scappate, vedendo da lontano la persona… che non era quella della foto (ride, ndr). Le cose belle e brutte possono succedere con un’app o meno. Una mia amica mi ha raccontato che ha conosciuto una persona che le piaceva molto prima del lockdown in discoteca. E si è rivelato durante il lockdown un mostro. Aveva tutte le carte in regola per essere un fidanzato..."

"CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?", IL DATING SHOW DI CATERINA BALIVO SU TV8

In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, conoscono una schiera di pretendenti, animate dalla voglia di rimettersi in gioco e di avere una seconda chance in amore.

Le mamme, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, provengono da tutta Italia e da diverse realtà sociali e culturali. Le donne protagoniste sono molto diverse tra loro: dalla mamma sexy e giovanile con una vita sociale attiva e spesso in antagonismo con la figlia, alla mamma più dimessa spinta dal figlio stesso a ricostruirsi un nuovo futuro. O ancora la mamma chioccia così legata alla propria figlia da definirsi la sua migliore amica.

Per ogni mamma, sei pretendenti sono pronti a farsi conoscere, seguendo però delle regole: gli incontri possono avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità che si approfondisce giorno dopo giorno. E certamente non mancheranno le sorprese!

Non tutti però hanno le stesse possibilità fino alla fine: ogni mamma deve man mano scegliere chi eliminare, supportata dal proprio figlio, che avrà anche delle inaspettate opportunità di cambiare le carte in tavola.

La scelta finale non spetta infatti solo alle mamme, ma anche ai figli, che devono condividere il loro affetto più caro con qualcun altro, e vogliono dire la loro. In alcune occasioni sono proprio i figli ad escludere i candidati che reputano essere meno adatti per la madre.

Le storie si dipanano sotto l’occhio attento e romantico di Caterina Balivo, che con la sua eleganza, spontaneità e ironia, accompagna ogni mamma in questo meraviglioso viaggio alla ricerca dell’amore.

Il programma è prodotto da Blu Yazmine, scritto da Cristiano Rinaldi, Tiziana Martinengo, Cristina Limon, Veronica Pennacchio e Federico Albanese con Ferdinando Sorbo, regia di Adriano Galli.