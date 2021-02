Che tempo che fa sospeso, non va in onda domenica. Fazio: 'Mi devo operare'

Che tempo che fa sospeso, non va in onda settimana prossima: Fabio Fazio deve essere operato. A rivelarlo è stato il conduttore stesso al termine del monologo di Luciana Littizzetto. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno - ha detto il conduttore rivolgendosi al pubblico di Rai 1 - e così la prossima settimana non andremo in onda”.

Che tempo che fa sospeso: chi sostituisce Fabio Fazio?

Fazio non ha spiegato a quale intervento dovrà sottoporsi. "Sono gli incidenti del nostro mestiere", ha rivelato, aggiungendo però che sarà assente per breve tempo e tranquillizando così i telespettatori di Rai Tre. Che cosa andrà in onda al posto di Che tempo che fa? L'azienda non ha ancora dato indicazioni. Lo show di Fazio ha come rivali di domenica Live – Non è la D’Urso su Canale 5 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. Come finirà la battaglia degli ascolti tv?

Fabio Fazio si opera: collegamento con il Festival di Sanremo anticipato per questo?

L’annuncio di Fabio Fazio ha in parte spiegato la scelta degli autori di Che tempo che fa di anticipare il collegamento con il Festival di Sanremo, che solitamente si tiene la domenica prima dell'inizio della kermesse canora. Oggetto dell'appuntamento tutte le novità della nuova edizione.

Dovendo saltare l'appuntamento di domenica 28 febbraio, Fabio Fazio avrebbe dunque deciso di occuparsi di Sanremo con largo anticipo, collegandosi con Amadeus e Fiorello in diretta dal teatro Ariston.

Il direttore artistico della manifestazione canora ha rivelato che nel corso delle cinque serate ci saranno co-conduttrici e ospiti diversi. Ha poi confermato la presenza di Loredana Bertè. “Abbiamo la fortuna di avere una meravigliosa orchestra - ha commentato - le 26 canzoni e i giovani in gara regaleranno tanta musica bellissima”.

Durante il collegamento con Che Tempo Che Fa è intervenuto anche Fiorello, riconfermato al Festival di Sanremo dopo il successo registrato lo scorso anno. “Sono arrivato oggi – ha raccontato a Fazio – e la prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film”. Fiorello ha poi scherzato sulla partecipazione di Barbara Palombelli al Festival. “Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c’è in me”.