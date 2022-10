Chi è Serena Rossi, la protagonista della fiction "Mina Settembre 2", in onda su Rai 1 e campione di ascolti

Boom di spettatori per la fiction "Mina Settembre 2", che domenica 9 ottobre, in onda su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata, con 4.769.000 telespettatori e il 24,9%, nel primo episodio e 4.532.000 con 27,9% nel secondo. La protagonista Serena Rossi incassa non solo un altro sucesso, ma si racconta in un'intervista a fiume, al settimanale Oggi, poco prima del debutto della nuova fatica davantia alla macchina da presa.

L'attrice ed ex madrina del Festival del cinema di Venezia Serena Rossi parla del marito, della sua carriera e persino dei suoi momenti più bui. Non solo "Mina Settembre 2", Serena è una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo.



Serena Rossi ha raccontato di aver attraversato un momento difficile e di aver avuto bisogno di un analista: "È capitato in passato, quando, nel 2009, mi sono trasferita da Napoli a Roma e ho lasciato la casa dei miei genitori con le sue certezze e la soap "Un posto al sole". Mi ha spinto a chiedere aiuto il disagio che provavo, la fatica di crescere, la paura del futuro. Ho sentito che avevo bisogno di una guida. A volte basta parlare con un’amica, altre no", ha confidato l'attrice. Il trasferimento le aveva causato "un salto nel buio e non intravedevo la luce. Mi sentivo scoraggiata".



Serena Rossi, dismessi i panni dei ruoli che interpreta è una compagna e madre molto attenta: "Gli ultimi anni sono stati intensi. Non mi sono mai fermata. Ora voglio rallentare un po’. Voglio avere il tempo di accompagnare a scuola Diego, di andare a prenderlo, mangiare con lui un gelato, cucinare spaghetti con le cozze", ha dichiarato.

Tra le tante esperienze televisive, Serena Rossi sogna la co-conduzione del "Festival di Sanremo": "Beh, sarebbe un sogno che si realizza". Infine, nella fiction Rai di cui è protagonista c'è anche il compagno, che interpreta Paolo. Tra i due nessuna gelosia: "Davide non è geloso dei miei amori di fiction. E tra noi non ci sono neppure gelosie di mestiere", ha sottolineato l'attrice. Serena Rossi è pronta a diventare mamma per la seconda volta? "Non è che arriva così, non abbiamo la bacchetta magica", ha tenuto a precisare.