Tutti pazzi per "LOL - chi ride è fuori": stasera il gran finale su Amazon

Da questa sera su Amazon Prime saranno disponibili le ultime due puntate della prima serie di “LOL – Chi ride è fuori”, programma condotto da Fedez e Mara Maionchi. Il format prevede che dieci comici siano costretti a convivere per sei ore, nelle quali è assolutamente vietato ridere nonostante i “tranelli” dei colleghi: alla prima “infrazione” si viene ammoniti e alla seconda si viene espulsi.

“LOL – Chi ride è fuori” è la versione italiana di un programma prodotto per la prima volta da Amazon Original in Giappone, intitolato “Hitoshi Matsumoto – Presents Documental”. Dopo l’edizione giapponese il programma è stato esportato in Messico e Australia e, dopo l’Italia, arriverà anche in Germania, Spagna e Francia.

Nel nostro Paese “LOL” è subito diventato un fenomeno di costume, soprattutto sui social, nonostante la stroncatura di Aldo Grasso su “Il Corriere della Sera”. Polemicamente, Frank Matano – uno dei concorrenti ancora in gara – ha proposto che nella prossima edizione a vincere sia chi riuscirà a far ridere il burbero critico televisivo.



LOL - CHI RIDE E' FUORI: GUARDA L'ESILARANTE ESIBIZIONE DI ELIO, VESTITO DA GIOCONDA



In questa, invece, trionferà il concorrente capace di non ridere fino alla fine del programma: a lui spetterà il montepremi di 100.000 euro, da devolvere a un’associazione di beneficienza di sua scelta.



Ma chi sono i protagonisti della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”? Il cast della prima edizione italiana è formato da Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna: per conoscerli meglio, guarda la nostra gallery.