I 5 Film Horror da non perdere nel 2025

Il meglio del brivido per il nuovo anno cinematografico

Il 2025 si prospetta un anno straordinario per il cinema horror, con una varietà di film che promettono di regalare emozioni intense, storie avvincenti e atmosfere indimenticabili. Tra sequel attesi, rivisitazioni di classici e opere originali, ecco i cinque film horror più attesi e perché non dovreste perderli.

1. 28 Years Later





Regista : Danny Boyle

: Danny Boyle Cast: Cillian Murphy, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes

Trama e Temi: Dopo i successi di 28 Days Later e 28 Weeks Later, il franchise torna con un nuovo capitolo ambientato 28 anni dopo la diffusione del devastante virus della Rabbia. Il film esplora un mondo ancora segnato dalla pandemia, con comunità isolate che lottano per sopravvivere mentre il virus minaccia di tornare in una forma ancora più letale.

Motivi per Guardarlo: Danny Boyle torna alla regia con il suo stile unico e coinvolgente, mentre il cast stellare promette interpretazioni di grande impatto. Il film non solo offre azione e suspense, ma affronta anche temi attuali come la resilienza umana e le conseguenze delle pandemie.

2. Wolf Man





Regista : Leigh Whannell

: Leigh Whannell Cast: Christopher Abbott, Julia Garner

Trama e Temi: Questo reboot del classico L'Uomo Lupo del 1941 racconta la storia di Blake (Christopher Abbott), un uomo che si trasferisce con la famiglia in una remota fattoria dell'Oregon. Strani eventi portano a una trasformazione orribile, mentre il protagonista lotta per controllare la bestia interiore.

Motivi per Guardarlo: Leigh Whannell, noto per il successo di The Invisible Man, combina horror psicologico e azione, offrendo un ritratto moderno e inquietante del classico mito del lupo mannaro. Julia Garner, una delle attrici più promettenti della sua generazione, aggiunge profondità emotiva al film.

3. M3GAN 2.0





Regista : Gerard Johnstone

: Gerard Johnstone Cast: Allison Williams, Violet McGraw

Trama e Temi: Dopo il successo di M3GAN nel 2022, il sequel esplora nuove evoluzioni della tecnologia AI. La bambola robotica torna con aggiornamenti ancora più avanzati, ma questa volta le sue intenzioni sembrano ancora più oscure.

Motivi per Guardarlo: M3GAN 2.0 promette di approfondire il tema dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle relazioni umane. Allison Williams e Violet McGraw riprendono i loro ruoli, garantendo continuità e qualità alla narrazione. Il mix di tecnologia e horror renderà il film attuale e spaventoso.

4. The Monkey





Regista : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Cast: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood

Trama e Temi: Basato su un racconto di Stephen King, The Monkey segue i gemelli Hal e Bill, che trovano un vecchio giocattolo appartenuto al padre. La scimmietta meccanica sembra portare con sé una maledizione che causa una serie di morti inspiegabili.

Motivi per Guardarlo: Il regista Osgood Perkins, maestro dell’atmosfera inquietante, porta sul grande schermo un adattamento che promette fedeltà al lavoro di King. Le performance di Theo James e Tatiana Maslany aggiungono intensità emotiva a questa storia di orrore psicologico.

5. Companion





Regista : Drew Hancock

: Drew Hancock Cast: Sophie Thatcher, Jack Quaid

Trama e Temi: Questo thriller psicologico, prodotto da New Line Cinema, segue una trama avvolta nel mistero. Pochi dettagli sono stati rivelati, ma il film promette una narrazione coinvolgente e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

Motivi per Guardarlo: Companion punta su una combinazione di suspense e tensione psicologica, resa ancora più avvincente dalle interpretazioni di Sophie Thatcher e Jack Quaid. Il film promette di sorprendere con una narrazione imprevedibile e originale.