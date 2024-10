Film in TV stasera: Guida completa ai film in programma 30/10/2024

Stasera, se sei alla ricerca del film perfetto da guardare in TV, questa guida ti offre una panoramica dettagliata di tutti i titoli in prima e seconda serata. Trova il tuo genere preferito, scopri le trame, gli orari e qualche curiosità sui film in programma sui principali canali italiani. Ecco la guida completa ai film stasera in TV per una serata all'insegna del grande cinema!

Programmazione Completa dei Film in TV Stasera

Rai 1

21:30 - Il Diritto di Contare Genere : Drammatico, Biografico Trama : La storia vera di Katherine Johnson, una matematica afroamericana che contribuì al successo della NASA. Un film che celebra il coraggio e la perseveranza.

-

Canale 20

21:05 - The Town Genere : Azione, Thriller Trama : Un rapinatore si innamora di una cassiera che ha appena derubato, ma lei diventa la chiave per fermarlo. Un thriller avvincente.

- 23:40 - La Mummia Genere : Avventura, Horror Trama : Nel 1923, un gruppo di avventurieri si ritrova ad affrontare un antico male risvegliato in Egitto.

-

Iris

21:15 - Shutter Island Genere : Thriller Psicologico Trama : Due agenti federali indagano su una misteriosa scomparsa in un ospedale psichiatrico. Suspense garantita.

- 23:55 - Unbroken Genere : Drammatico, Guerra Trama : L’incredibile storia di Louie Zamperini, atleta e eroe di guerra, che sopravvive a dure prove durante la Seconda Guerra Mondiale.

-

Rai Movie

21:10 - Nome in Codice: Broken Arrow Genere : Azione, Thriller Trama : Un pilota tenta di rubare un’arma nucleare, scatenando una corsa contro il tempo per fermarlo.

- 23:25 - Unico Testimone Genere : Drammatico Trama : La storia di Danny, un bambino con problemi psichici, che si ritrova in una situazione difficile dopo la separazione dei genitori.

-

Cielo

21:20 - A Testa Alta Genere : Azione, Drammatico Trama : Un ex soldato ritorna a casa e combatte per riportare giustizia nel suo quartiere, in un film pieno di azione.

- 23:05 - La Felicità nel Peccato Genere : Drammatico, Erotico Trama : Una governante è perseguitata da visioni sinistre in una storia che unisce mistero e tensione psicologica.

-

Twenty Seven

21:05 - Tower Heist: Colpo ad Alto Livello Genere : Commedia, Azione Trama : Un gruppo di dipendenti truffati organizza un colpo per riprendersi ciò che gli spetta. Azione e ironia si intrecciano in questo film.

- 23:00 - Un Poliziotto alle Elementari Genere : Commedia, Azione Trama : Un poliziotto deve infiltrarsi in una scuola per rintracciare un pericoloso criminale. Divertente e adatto a tutta la famiglia.

-

La 5

21:35 - Ricomincio da Me Genere : Commedia, Drammatico Trama : Maya, commessa quarantenne, sfida le regole del mondo del lavoro, dimostrando che l’esperienza è più importante dei titoli accademici.

-

Cine34

21:05 - Una Festa Esagerata Genere : Commedia Trama : Una festa di compleanno diventa una parodia esilarante della società italiana, tra eccessi e risate.

- 22:55 - Volesse il Cielo Genere : Commedia Trama : Un uomo smemorato viene trovato in un cassonetto, in un film che mescola umorismo e mistero.

-

Italia 2

21:15 - Halloween Kills Genere : Horror Trama : Il ritorno di Michael Myers promette una notte di terrore. Un capitolo imperdibile per i fan della saga horror.

-

Sky Cinema Uno

21:15 - School of Mafia Genere : Commedia, Crimine Trama : Una commedia sulle disavventure di giovani coinvolti nel mondo della malavita.

- 23:05 - Lucy Genere : Azione, Fantascienza Trama : Una giovane donna scopre poteri incredibili dopo essere stata costretta a trasportare droga nel proprio corpo.

-

Sky Cinema Cult

21:15 - Il Tenente Ottomano Genere : Drammatico, Storico Trama : Una storia d'amore e coraggio sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

- 23:10 - Supernova Genere : Drammatico, Road Movie Trama : Due innamorati intraprendono un ultimo viaggio insieme, affrontando la malattia e la perdita.

-

Sky Cinema Collection

21:15 - World War Z Genere : Azione, Fantascienza Trama : Un virus devastante minaccia di distruggere la civiltà, e un impiegato delle Nazioni Unite cerca di fermarlo.

- 23:15 - La Casa - Il Risveglio del Male Genere : Horror Trama : Un demone risvegliato da un libro maledetto terrorizza una famiglia in un condominio di Los Angeles.

-

Sky Cinema Family

21:00 - Jumanji - Benvenuti nella Giungla Genere : Avventura, Commedia Trama : Quattro ragazzi entrano nel mondo di Jumanji, un gioco che li trasforma in eroi inaspettati.

- 23:00 - Mia e il Leone Bianco Genere : Drammatico, Famiglia Trama : Una bambina sviluppa un legame unico con un leone bianco, combattendo per la sua libertà.

-

Sky Cinema Romance

21:00 - Cattiva Coscienza Genere : Commedia Trama : Un uomo devoto è guidato da una coscienza speciale, che lo porta a decisioni inaspettate.

- 22:55 - Quel Mostro di Suocera Genere : Commedia Romantica Trama : Charlotte deve affrontare una suocera determinata a sabotare il suo matrimonio.

-

Sky Cinema Comedy

21:00 - Ti Ripresento i Tuoi Genere : Commedia Trama : Un architetto cerca di nascondere le sue umili origini fino all'arrivo dei suoi genitori a Parigi.

- 22:50 - Questione di Karma Genere : Commedia, Drammatico Trama : La storia di un uomo alla ricerca di risposte spirituali in seguito alla perdita del padre.

-

Sky Cinema Action

21:00 - Jack Reacher - Punto di Non Ritorno Genere : Azione, Thriller Trama : Jack Reacher indaga sulla cospirazione che ha portato all'arresto della sua collega.

- 23:00 - The Plane Genere : Azione, Thriller Trama : Un pilota deve difendere i passeggeri del suo volo atterrato su un’isola controllata dai ribelli.

-

Questa programmazione completa dei film in TV stasera offre una varietà di titoli per ogni gusto, con dettagli su orari e trame per rendere più semplice la scelta del film perfetto. Salva questa pagina per rimanere aggiornato sui migliori film in TV e condividila con amici e familiari che amano il cinema!