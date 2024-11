GTMAX: Adrenalina e velocità nel nuovo thriller d’azione francese su Netflix

Il 20 novembre 2024, Netflix ha arricchito il suo catalogo con GTMAX, un film d'azione franco-belga che unisce inseguimenti mozzafiato e dinamiche familiari complesse. Diretto da Olivier Schneider, celebre coordinatore di stunt per blockbuster come Fast X, il film segna il suo debutto alla regia. La trama ruota attorno a Soélie, interpretata da Ava Baya, un'ex campionessa di motocross che si ritrova a dover tornare in pista per proteggere la sua famiglia. Accanto a lei un cast stellare composto da Jalil Lespert, Gérard Lanvin e Riadh Belaïche.

Trama

GTMAX racconta la storia di Soélie e Michael, due fratelli cresciuti tra i motori e le piste grazie al padre Daniel, ex campione di motocross che ha dedicato la sua vita a mantenere viva la passione per questo sport. Soélie, una volta una giovane promessa, abbandona improvvisamente le corse in seguito a un incidente che la segna profondamente, lasciando il fratello Michael a portare avanti il sogno di famiglia.

Le cose prendono una piega drammatica quando Michael, nel tentativo di salvare la squadra di motocross di famiglia da difficoltà economiche, si lascia coinvolgere in un giro di rapine ad alta velocità. Guidata da Elyas, una banda criminale sfrutta la destrezza dei suoi membri su scooter modificati per colpi spettacolari nelle strade di Parigi. Soélie, nonostante le sue paure, si vede costretta a tornare nel mondo delle corse, ma questa volta su un terreno ancora più pericoloso. Tra inseguimenti mozzafiato, legami familiari messi alla prova e decisioni difficili, GTMAX esplora il coraggio necessario per affrontare il passato e proteggere ciò che conta davvero.

Produzione

Girato tra le affascinanti strade di Parigi, GTMAX è un mix di adrenalina e stile. Il film sfrutta magistralmente la capitale francese come sfondo per le sue sequenze d'azione, valorizzando il fascino urbano con coreografie dinamiche che vedono protagonisti scooter Yamaha TMAX modificati. Olivier Schneider, alla sua prima prova come regista, porta tutta la sua esperienza come stunt coordinator per garantire autenticità e spettacolarità alle scene d'azione.

La colonna sonora si abbina perfettamente all'energia del film, includendo brani che potenziano l’atmosfera adrenalinica delle sequenze chiave.

Cast e Interpretazioni

Ava Baya brilla nel ruolo di Soélie, regalando una performance che bilancia forza e vulnerabilità. Jalil Lespert è convincente nel ruolo di Elyas, il leader carismatico della banda, mentre Gérard Lanvin interpreta un padre che cerca disperatamente di mantenere unito ciò che resta della sua famiglia. Riadh Belaïche, noto per la sua popolarità sui social media, porta freschezza e intensità emotiva al ruolo di Michael, il giovane fratello diviso tra dovere e tentazioni pericolose.

Accoglienza Critica

Dalla sua uscita, GTMAX ha ricevuto recensioni contrastanti. Molti critici hanno elogiato le sequenze d'azione e la performance di Baya, che dà profondità al suo personaggio. Tuttavia, alcuni hanno trovato la trama prevedibile, con uno sviluppo dei personaggi che avrebbe potuto essere più ricco. Movieplayer.it lo descrive come "un film action ben confezionato, anche se privo di colpi di scena memorabili".

Disponibilità

GTMAX è disponibile per lo streaming su Netflix Italia, pronto a coinvolgere gli spettatori con la sua miscela di velocità, azione e temi familiari.

Conclusione

Per gli appassionati di film d'azione che cercano una storia intensa e dinamica, GTMAX offre un'esperienza cinematografica coinvolgente. Nonostante alcuni limiti narrativi, le spettacolari sequenze d'inseguimento e le solide interpretazioni del cast rendono questo film una visione imperdibile per gli amanti del genere.