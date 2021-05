Vaccino Covid: cinema gratis anche con la prima dose: come avere il biglietto

A Milano cinema gratis alla Cineteca MEET per coloro che hanno fatto almeno la prima dose di vaccino

I cinema dopo mesi di chiusura causa pandemia da Covid-19 sono finalmente riaperti. Per incentivare la campagna vaccinale in Lombardia e riempire nuovamente le sale dal 21 maggio al 2 giugno i biglietti d'ingresso per la Cineteca Milano MEET sono gratuiti per chi ha già effettuato il vaccino. La promozione è valida anche per chi ha fatto solo la prima dose.

Per ottenere il proprio biglietto gratuito e assistere alle proiezioni a MEET basta presentare in biglietteria il documento rilasciato dal centro vaccinale. La programmazione, curata da Cineteca Milano, è incentrata sul cinema europeo con film principalmente in anteprima in Italia eslusiva e in lingua originale con i sottotitoli.