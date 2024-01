Claudio Baglioni annuncia il giro d'onore: "Mille giorni. Si scende dal ring vincenti". Video

"Ho deciso di concedermi il giro d'onore, chiudere questa bellissima storia, umana e musicale. Umana per me, per tutte le soddisfazioni e le curve, in alto e in basso, che mi ha concesso". Claudio Baglioni annuncia il suo last dance. Tutto iniziò nel 1964, quando, appena tredicenne, salì per la prima volta su un palco, partecipando a un concorso di voci nuove a Centocelle e cantando il brano di Paul Anka “Ogni volta”. Nel 2024, la sua carriera compie 60 anni e il cantante sceglie di dare il saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena "aTUTTOCUORE", la sua opera show più spettacolare e affascinante.

"Ricordo una cosa che diceva mio padre, dal ring si cerca sempre di scendere quando si è vincenti, quando non si diventa dei pugili suonati", sottolinea Baglioni. "Ora vorrei restare... più che suonato, un suonatore. Sempre. Il più possibile", aggiunge sorridendo il cantante incontrando la stampa a Milano in occasione del tour che ha preso il via da Pesaro il 18 gennaio scorso, passando per le serate al Forum di Assago e che avrà una quinta data romana (il 26 febbraio al Palazzo dello Sport) dopo i 6 maxi-eventi di settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico.





"E allora chiamo il mio giro d'onore. Chiamo mille giorni. Vorrei cantare, suonare ancora per mille giorni", spiega Claudio Baglioni. "Per mille giorni ancora, per mille giorni in più - le sue parole dette con emozione - concedendomi quello che a volte fanno gli sportivi, quel giro in cui rallenti un po' e finalmente passi tra le persone a goderti l'ultimo applauso e il fatto che, insieme a tante di quelle persone hai costruito questo cammino, questa strada"

Per cui... "grosso modo terminerò la mia attività - cercherò di essere di parola, anche di arrivarci più che altro, ce la metterò tutta (sorride, ndr) - entro il 2026, facendo una serie di progetti. Saranno tutti ultimi giri. Nel senso che ognuno di questi non verrà chiaramente ripetuto. Questo perché gli anglosassoni il 'giro d'onore' lo chiamano anche 'giro della vittoria'. Io mi sento di dovere tanto al destino, alla sorte, a tutte le persone che mi hanno accompagnato e quindi mi piacerebbe godermi veramente, senza affanni, con un ritrmo più rilassato questo periodo, questi mille giorni miei"

Claudio Baglioni annuncia l'ultimo giro: "Mille giorni. Si scende dal ring vincenti". Guarda il video





Claudio Baglioni e Strada Facendo

Sessanta anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 12 album registrati dal vivo e 17 in studio, tra i quali il disco più venduto di sempre della discografia italiana “La vita è adesso” (4 milioni e mezzo di copie vendute). Un podio della sue canzoni? Claudio Baglioni non fa una classifica. Ma cita Strada Facendo e spiega: "E' un motivo conduttore, un sottotitolo di quello che ho fatto fino ad oggi, che sto facendo e che farò ancora per un po' di giorni. Credo sia la canzone del nostro andare..."



Baglioni, le date del tour aTuttocuore

Dopo il debutto nelle arene indoor del 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di PESARO, il tour di Claudio Baglioni nelle grandi arene italiana prosegue con gli appuntamenti al Forum di MILANO (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), all’InAlpi Arena di TORINO (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di PADOVA (29 e 30 gennaio), all’Unipol Arena di BOLOGNA (2 e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di EBOLI (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di LIVORNO (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di ROMA (22, 23, 24, 25 e 26 febbraio – NUOVA DATA).