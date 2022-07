Cops - Una banda di poliziotti su TV8 per la prima volta in chiaro

Cops - Una banda di poliziotti su TV8 giovedì 7 e 14 luglio

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arriva COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, una produzione originale Sky e Banijay Italia. La commedia, diretta da Luca Miniero, mette in fila un cast corale composto da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, e si snoda in due storie: Forze del disordine e La Stretta dell’Anaconda, in onda su TV8, rispettivamente, giovedì 7 e 14 luglio, alle ore 21.15.

Cops - Una banda di poliziotti con Claudio Bisio: trama e cast

I protagonisti orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato però è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. I personaggi di COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI raccontano un’umanità piena di sfumature: il commissario Cinardi (Claudio Bisio) è appena arrivato ad Apulia. Dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione. Margherita Nardelli (Stefania Rocca) è l’integerrima dirigente della Polizia di Stato, in “missione” ad Apulia per la chiusura del Commissariato. Troverà lì una squadra di poliziotti imperfetti ma con grande cuore.

L’ex bello, ex playboy, ex uomo d’azione, Nicola O’Sicc (Pietro Sermonti) che è ora l’indolenza fatta persona. Sposato con Maria Crocifissa e padre di due figli, nella vita ha deciso di prendersela comoda. Benedetto Starace è per tutti Benny the Cop (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani, di cui conosce a memoria ogni scena d’azione. Una volta tolta la divisa torna a casa dall’amorevole nonna con la quale ancora vive.

Tonino (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla questura, luogo di ritrovo prediletto di tutti i poliziotti. Ma è un personaggio solo apparentemente ordinario e mite. Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) è agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma. Per l’esattezza di tre figli, se si include il marito e collega Nicola, 14enne nel corpo di un 40enne che ha preso il posto dell’uomo affascinate e vitale che lei ha sposato. Tommaso (Guglielmo Poggi) lavora al commissariato come centralinista, è gay ed è l’unico in paese ad aver fatto coming out. Vittimista senza motivo: nessuno lo considera diverso, tranne lui stesso. Anaconda (Giovanni Esposito) è il boss della zona “fuori Apulia”, ha una grande passione per la cucina e un’ossessione: conquistare Apulia.