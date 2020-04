Spettacoli

Coronavirus, Dj Mitch: 'In alto la testa'. La commovente canzone Una ricarica di orgoglio a tratti commovente l’iniziativa di DJ MITCH E ILVY SPENCER. È solo un momento di aggregazione nazionale, con brano riscoperto ha l’obiettivo di valorizzare l Italia. #Uniti ce la faremo un video per ringraziare con i medici, infermieri, le forze dell'ordine e tutte le persone che stanno lavorando per noi. Sono momenti difficili, da nord a sud, ma come spiega Mitch la musica tocca il cuore, arriva ovunque e permette di abbracciarci virtualmente. È stato ripreso un mio brano che parla proprio di questo, per creare un video con amici per condividere un messaggio sulla grande forza d animo degli italiani nel fronteggiare l'emergenza Covid-19. Un messaggio univoco sulla grandezza del nostro paese, un portabandiera di un Italia viva che ha ancora qualcosa da dire al mondo.