Coronavirus, positiva l'ispettrice Murillo (o Lisbona) della Casa di Carta

Il cast della serie di Netflix La Casa di Carta davanti all installazione in Piazza Affari

Coronavirus, positiva anche l'ispettrice Murillo de La Casa di Carta: "Non sottovalutate questa malattia"

L'attrice spagnola Itziar Itunno, conosciuta meglio per il ruolo dell'ispettrice Raquel Murrilo nell'amata serie tv La Casa di Carta (e con il nome di Lisbona a partite dalla seconda stagione) ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato su Instagram, lanciando un appello affinché nessuno sottovaluti la malattia: "Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus. Il mio caso è lieve e sto bene ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di prendere il vaccino della responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi''.