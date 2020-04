Coronavirus. Sabina Guzzanti: “Mi dicono che la Azzolina mi imita”

"Mi è stato riferito che la ministra #Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata". Così Sabina Guzzanti, talento della satira italiana, su Twitter ironizza sui commenti alle ultime apparizioni tv del ministro dell'Istruzione assimilitate da molti, sui social, all'imitazione dell'attrice. Infatti in molti hanno evidenziato negli ultimi giorni questo aspetto, in particolare dopo il collegamento della ministra con Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Stessa sensazione anche quando è intervenuta in conferenza stampa al fianco del premier Giuseppe Conte.