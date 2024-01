"Da noi... a ruota libera": Pieraccioni e.. gli ospiti di Francesca Fialdini

"Da noi... a ruota libera" su Rai1 domenica 21 gennaio

Torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Vediamo qualche anticipazione sulla puntata in onda domenica 21 gennaio, alle 17:20 su Rai1.

Rai1, "Da noi... a ruota libera": ospiti di Francesca Fialdini

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini, protagonisti di “Pare parecchio Parigi”, l’ultimo film diretto e interpretato dall’attore e regista toscano, ora nelle sale, che vede nel cast anche Nino Frassica e Giulia Bevilacqua; Jasmine Trinca, protagonista de “La Storia”, la serie, in onda su Rai1, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa Morante.

Con lei ci saranno anche i giovani Francesco Zenga e Mattia Basciani, nel cast della serie. E, infine, Dario D’Ambrosi, attore, regista, artista e creatore del movimento teatrale, studiato anche all’estero, “Teatro Patologico”, nato con lo scopo di creare un contatto tra il teatro e gli ambienti dove si lavora sulla malattia mentale, per aiutare le persone con problemi psichici a trovare un modo di comunicare, uscire dall'isolamento e cambiare il proprio destino attraverso la recitazione.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.