David Bowie: il 24 novembre esce "Toy", l'album perduto 20 anni fa

Il 26 novembre sarà pubblicato “Toy”, l’album di David Bowie che fu accantonato nel 2001, che a causa di problemi con la sua casa discografica

A vent'anni di distanza, "Toy" verrà pubblicato per la sua prima uscita ufficiale come parte dell’ultima campagna di ristampa del catalogo del cantante scomparso. Il disco è un mix di nuove canzoni e ri-registrazioni di brani meno conosciuti del 1964-71.

“Toy” fu registrato dal vivo in studio poco dopo l’esibizione di Bowie a Glastonbury nel 2000. Bowie aveva in programma di pubblicarlo a sorpresa quasi immediatamente, ma la casa discografica (EMI/Virgin) aveva ai tempi bloccato l’uscita.

E' già disponibile in Rete il brano “You’ve Got a Habit of Leaving”, rivisitazione di un brano pubblicato nel 1965 insieme ai Lower Third, gruppo nel quale militava col suo vero nome David Jones.

Il cofanetto di “Toy” conterrà versioni alternative, proposte di lati B e la “versione tibetana” di “Silly Boy Blue” registrata nel 2001 con Philip Glass al piano e Moby alla chitarra. Un terzo disco comprenderà “Unplugged & Somewhat Slightly Electric”, mix di 13 tracce di ''Toy''.

LE CANZONI DI "TOY" - DAVID BOWIE



01 I Dig Everything

02 You’ve Got a Habit of Leaving

03 The London Boys

04 Karma Man

05 Conversation Piece

06 Shadow Man

07 Let Me Sleep Beside You

08 Hole in the Ground

09 Baby Loves That Way

10 Can’t Help Thinking About Me

11 Silly Boy Blue

12 Toy (Your Turn to Drive)