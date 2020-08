Diletta Leotta, la scollatura estrema incendia i fan. FOTO

Diletta Leotta, scollatura estrema mentre spegne le candeline. FOTO

La conduttrice di Dazn torna ad infiammare i fan con uno scatto super sexy. Diletta Leotta si mostra in tutto il suo splendore mentre spegne le candeline per il suo 29esimo compleanno. Durante la festa in un locale di Porto Cervo, la giovane si è fatta immortalare in un attillatissimo abito dorato dallo spacco vertiginoso, mentre assumeva una posizione che ha fatto molto chiacchierare, col seno in bella vista.

A catturare l'attenzione dei fan è proprio l'esplosivo dècolletè della giornalista che, con quello scatto, ha ottenuto oltre 800mila like.

"Posizione talmente studiata che è peggio di una simulazione a fine partita", critica un utente. "Le piace provocare", commenta un altro. "Giochiamoci i numeri: 90 la posizione, 29 e 2 le bombe", scrive un altro ancora.