Diletta Leotta: una foto galeotta insinua il dubbio di un nuovo flirt

Diletta Leotta è stata fotografata con Alessandro Siani. Lo scatto è stato pubblicato su Diva e Donna

Diletta Leotta è uno dei volti più riconoscibili del panorama televisivo italiano. La conduttrice di DAZN, soprattutto grazie alla sua bellezza e sex appeal, è anche tra i personaggi più chiaccherati nel mondo del gossip e le voci sulla sua vita sentimentale sono diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi. Qualche tempo fa Diletta Leotta si era allontanata dal compagno Daniele Scardina e i potenziali flirt di entrambi sono diventati uno degli argomenti di discussione preferiti dagli italiani. La conduttrice e il pugile oggi sembra si siano riavvicinati ma una foto di Diletta Leotta in compagnia di un altro uomo e pubblicata da "Diva e Donna" ha suscitato un bel po' di scalpore.

Diletta Leotta e Alessandro Siani: nuovo flirt o qualcos'altro?

Diletta Leotta è stata paparazzata a Roma nella notte in compagnia di Alessandro Siani. E' nata una nuova coppia? Pare proprio di no. La conduttrice avrebbe incontrato il comico napoletano solo per motivi di lavoro in quanto vorrebbe entrare nel mondo del cinema. La conferma è arrivata direttamente da Siani nel suo intervento a Radio 105 Take Away. Diletta Leotta dovrebbe partecipare a un nuovo cinepattone e nel cast ci sarà anche Christian De Sica.