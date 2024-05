Doppio ruolo per Cesara Buonamici: Mediaset le affida 2 programmi di successo

Cesara Buonamici sarà confermata come opinionista del Grande Fratello ma potrebbe essere scelta anche per condurre Pomeriggio Cinque

Cesara Buonamici avrà un ruolo ancora più centrale nel nuovo corso dettato per Mediaset da Pier Silvio Berlusconi. La vice direttrice del TG5, già commentatrice per il Grande Fratello, potrebbe avere in futuro ulteriori incarichi. Per lei infatti si parla della possibile conduzione di Pomeriggio Cinque in sostituzione di Myrta Merlino. Tra le altre pretendenti per il ruolo, secondo quanto riporta TV Blog, ci sarebbero anche Veronica Gentili e Simona Branchetti. Si parla anche di un possibile approdo a Mediaset di Serena Bortone, che oggi conduce Che sarà... su Rai3.

Myrta Merlino stando alle ultime fonti dovrebbe lasciare Canale 5 per trasferirsi su Rete 4 con un nuovo programma in prima serata. Nella prossima stagione quindi Cesara Buonamici sarà quasi certamente confermata come opinionista al Grande Fratello ma potrebbe anche diventare il volto pomeridiano di Mediaset come in passato era stata Barbara D'Urso, di certo con un approccio molto più incentrato sull'informazione e meno sul trash.