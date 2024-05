Serena Bortone verso Mediaset: pronta a sostituire la Merlino a Pomeriggio 5

Serena Bortone verso Mediaset

Sono passate poche ore dall'annuncio - incredibile - di Serena Bortone che sarà ospite di Verissimo domenica prossima 5 maggio. Irrituale, intanto, perché la Bortone va in onda, seppur in un orario diverso, proprio la domenica. E quindi secondo le norme Rai non si potrebbe, a meno di non ricevere una deroga che è arrivata ovviamente.

Non c'è quindi nessuna rottura del protocollo o "caso". Ma c'è di più: secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, infatti, la Bortone sarebbe pronta per fare il grande salto verso Mediaset, prendendo il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La Merlino, a sua volta, dovrebbe traslocare su Rete 4.

Pare quindi battuta dalla Bortone la concorrenza di Simona Branchetti per lo spazio tv che un tempo fu di Barbara D'Urso. Prosegue quindi il travaso dalla Rai verso altre emittenti di conduttori. Dopo il caso Amadeus e Bianca Berlinguer, ora toccherebbe (il condizionale è ancora d'obbligo) alla Bortone.

Pier Silvio Berlusconi continua nel suo progressivo riequilibrio verso il centro, mentre Viale Mazzini cerca un nuovo direttore artistico (e conduttore) per Sanremo 2025. La campagna acquisti per la stagione 2024-2025 è appena iniziata.