Pomeriggio Cinque a Simona Branchetti e Myrta Merlino il prossimo anno.. Rumor

Pomeriggio Cinque, Simona Branchetti al timone il prossimo anno?

Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque dalla prossima stagione. Lo scrive Tv Blog secondo cui per la giornalista che ha condotto Morning News (la versione estiva di Mattino Cinque) e che a cavallo tra il 2021 e il 2022, nel periodo delle feste natalizie, ha fatto la supplente di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque (News) sarebbe in arrivo la definitiva promozione su Canale 5.

Nelle scorse settimane al programma pomeridiano di Canale 5 erano state accostate anche Cesara Buonamici (quest'anno al Grande Fratello come opinionista) e la regina delle Iene, Veronica Gentili che ha però smentito le ipotesi che circolavano (“Pomeriggio Cinque non è un format adatto a me”, le sue parole al Messaggero).

L'attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque (che sino all'anno scorso era stata al timone del L'Aria che tira su La7), Myrta Merlino secondo queste indiscrezioni "dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata". D’altronde - osserva TvBlog - "era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino".