Da Giulia Salemi a Valeria Marini: i protagonisti di Mtv Cribs Italia 2024

Le celebrities più cool del momento sono pronte a riaprire le porte delle loro case su MTV Cribs Italia! Da domenica 26 maggio in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) entreremo nelle case di talent e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Mai come oggi, infatti, la casa è quel luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni di qualcuno, molto più di quanto le persone stesse sappiano fare. Dal 27 maggio il programma sarà disponibile anche su Paramount+.

Dopo il successo delle prime tre stagioni, MTV Cribs Italia è pronto a tornare nelle case delle celebrità più chiacchierate d’Italia e farci scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità, non solo dentro le mura di casa.

Sabrina Salerno, Giulia Salemi e... Mtv Cribs Italia: svelati i protagonisti

Tra i primi protagonisti confermati di questa stagione, dal mondo dello sport Giancarlo Fisichella, celebre campione italiano di Formula 1; dal mondo musicale, la cantante Sabrina Salerno e il rapper Shade; direttamente dai social arrivano anche la Tiktoker e influencer Elisa Maino e la conduttrice televisiva e modella Giulia Salemi; e ancora, dal piccolo schermo, Valeria Marini, iconica showgirl italiana. Nel corso dei 16 episodi si uniranno a loro altre nuove celebs pronte a raccontarsi attraverso le loro accoglienti dimore…non vediamo l’ora di scoprirle!

MTV Cribs Italia andrà in onda dal 26 maggio su MTV con due nuovi episodi ogni settimana e dal 27 maggio sarà disponibile anche sul servizio di streaming Paramount+.

La quarta stagione di MTV Cribs Italia sarà anche sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate.

MTV Cribs è un programma cult del brand di Paramount, che dal suo debutto nel 2000 ha coinvolto personalità internazionali come 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, che hanno reso lo show famoso, amato e seguito a livello mondiale. In Italia sono andate in onda in prima tv assoluta anche tre edizioni di MTV Cribs International e MTV Cribs (U.S.), dove tantissime celebrities internazionali hanno aperto le porte delle loro lussuose e stravaganti case.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me.