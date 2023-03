Dungeons & Deejay, da Victoria Cabello a Rocco Tanica: nuove puntate, le news

Dungeons & Deejay, nuove puntate del podcast con Rocco Tanica, Brenda Lodigiani, Victoria Cabello, Matteo Curti e Francesco Costa

Dopo il successo di ascolti e critica della prima stagione, arrivano su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme, da mercoledì 15 marzo, le attesissime puntate inedite di “Dungeons & Deejay”, la serie OnePodcast in cui il Master Francesco Lancia mette attorno ad un tavolo 5 celebrità che non hanno mai giocato a Dungeons & Dragons trasformandole in potenti eroi fantasy, trasportati all'interno di un universo dalle possibilità infinite.

Tornano in gioco Rocco Tanica, Brenda Lodigiani, tra i protagonisti della terza stagione di Lol – chi ride è fuori, Victoria Cabello, Matteo Curti, cui si aggiunge un nuovo protagonista, Francesco Costa, scrittore, podcaster e star del giornalismo a livello internazionale, pronto a cimentarsi in un’inedita ed esilarante avventura mozzafiato, tra elfi, mostri e incantesimi.

Francesco Lancia e Francesco Costa



Continua la collaborazione con Wizards of the Coast che firma anche questa nuova stagione, dopo il successo della prima edizione, che ha raggiunto il primo posto delle classifiche delle principali piattaforme, grazie alla capacità di raccontare, con ironia, leggerezza e tante risate, il mondo di Dungeons & Dragons anche a chi non sapeva nemmeno cosa fosse un gioco di ruolo.

Dungeons & Deejay, la “Compagnia della carriola”

La “Compagnia della carriola”, con i suoi iconici personaggi – Morbegno Perlalegalità (Rocco Tanica), Larosanna Butanqul (Victoria Cabello), Candelora Grattaciottoli (Brenda Lodigiani) e Erpe Nombra (Matteo Curti) insieme alla new entry Francesco Costa, è pronta a tornare per una nuova sfida. I nostri eroi ce la faranno anche questa volta a cavarsi dagli impicci?

“Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri”

Ci sarà inoltre una puntata speciale, la prima, realizzata in collaborazione con Eagle Pictures e ispirata al film “Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri” in uscita il 29 marzo 2023, attesissima trasposizione cinematografica del gioco di ruolo creato da Gary Gygax e Dave Arneson nel 1974, che oggi continua ad appassionare più di 50 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Oltre alle nuove puntate inedite è possibile recuperare, sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio, tutti gli otto episodi della passata edizione di “Dungeons & Deejay” e la puntata speciale dedicata al personaggio di Erpe Nombra.