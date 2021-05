Elisabetta Gregoraci, con Stefano Coletti è ufficiale: le foto insieme su Ig

Tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti è ormai ufficiale: dopo gossip e indiscrezioni, il pilota ha pubblicato su Instagram delle foto insieme alla showgirl. Nella Casa del Grande Fratello si era parlato spesso di un flirt fra i due, ma finora non erano mai arrivate conferme. Ora, invece, l'imprenditore e pilota che vive a Montecarlo, ed Elisabetta Gregoraci sono usciti allo scoperto.

Stefano Coletti ha infatti pubblicato nelle Stories Ig alcuni scatti in cui i due appaiono abbracciati, sorridenti ma soprattutto.... insieme. Dopo le iniziali smentite da parte di Elisabetta, queste foto arrivano a sorpresa, visto che di recente la Gregoraci aveva parlato del suo rapporto con Flavio Briatore ribadendo che nonostante il divorzio, il loro “è un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose”, aveva raccontato Elisabetta a Domenica In, ospite di Mara Venier.

“Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l’ho sposato perché sta bene economicamente, ancora oggi, che due palle. All’inizio ci soffrivo, poi mi sono detta: 13 anni insieme, un figlio, non devo più dimostrare niente a nessuno. Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati”.